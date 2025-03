Trump sa snaží „očistiť“ USA od nepohodlných slov: Toto je zoznam tých, ktoré postupne miznú

Mexický záliv, feminizmus alebo rasizmus. Vo vládnych oznámeniach, v oficiálnych aj neoficiálnych usmerneniach agentúr ale aj v oficiálnych dokumentoch boli označené „zakázané“ slová či slovné spojenia. V niektorých prípadoch prišiel aj príkaz na ich odstránenie z verejne prístupných webov alebo z materiálov ako sú napríklad školské osnovy.

Zoznam zverejnil The New York Times. Ako však informuje, zrejme nie je úplný. „Tento posun je už zrejmý na stovkách webových stránok federálnej vlády. Analýza stránok na webových stránkach federálnych agentúr v New York Times pred a po nástupe pána Trumpa do úradu zistila, že viac ako 250 obsahovalo dôkazy o vymazaní alebo doplnení slov uvedených v zozname,“ píše.