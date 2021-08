Tretia “posilňovacia” dávka vakcíny začína byť realitou dnešného sveta. Spojené štáty ju začnú podávať budúci mesiac

Spojené štáty začnú na budúci mesiac distribuovať tretie dávky očkovacích látok proti covidu, pretože nové dáta ukazujú, že ochrana proti ochoreniu sa časom zhoršuje. Oznámili to v stredu v spoločnom vyhlásení vrcholní predstavitelia amerických zdravotníckych úradov. Informovali o tom agentúry AP a AFP.

“Je úplne zrejmé, že ochrana proti infekcii po úvodných dvoch dávkach sa časom začína znižovať. S rastúcim počtom prípadov variantu delta začíname vidieť dôkazy o zníženej ochrane pred miernym a stredne ťažkým priebehom ochorenia,” píše sa v spoločnom vyhlásení.

Pod vyhlásenie sa podpísali šéfka amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) Rochelle Walenskyová, zástupkyňa Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) Janet Woodcocková, hlavný zdravotnícky poradca Bieleho domu Anthony Fauci a predstavitelia ďalších inštitúcií.

U.S regulators authorized a third dose of COVID-19 vaccines by Pfizer and Moderna for people with compromised immune systems who are likely to have weaker protection from the two-dose regimens https://t.co/wWeFXLTLT7 pic.twitter.com/uTnaQ3GEO7

— Reuters (@Reuters) August 14, 2021