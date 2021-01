Traja súrodenci sa po smrti matky zamkli na 10 rokov v izbe. Teraz z nej konečne vyšli

S opatreniami boja proti koronavírusu sa mnohým zdá veľmi dlho dodržať aj 10 dní trvajúcu karanténu. Existujú však aj ľudia, ktorí dokážu žiť zavretí v izbe až niekoľko rokov. Veľmi zvláštny prípad dobrovoľnej domácej izolácie sa odohral v Indii.

Vo štvrtom najväčšom meste Rajkot indického štátu Gudžarát žili zamknutí v jednej izbe traja súrodenci, pričom odmietali vyjsť von. Zamkli sa tam po smrti ich matky a aj keď ich dnes už 80-ročný otec prosil, aby vyšli von, odmietali to. Z izby sa dostali až za pomoci neziskovej organizácie, informuje portál iDnes.

Aby súrodenci – dvaja bratia a jedna sestra – prežili, otec im nosil jedlo, ktoré nechával pred dverami. Keď však súrodenci prestali komunikovať a odpovedať na správy, otec skontaktoval neziskovú organizáciu Saathi Sena Gruo.

Jej pracovníci vyrazili dvere a dostali sa dnu. Ako informuje India Times, v izbe sa nenachádzalo okno a celá miestnosť páchla výkalmi. Keďže sa nikde v miestnosti nenachádzala toaleta, potrebu vykonávali priamo tam. Podlaha bola pokrytá hromadou hnijúcich odpadkov či novín, ktoré im otec s jedlom nosil k dverám. Izba sa pritom nachádzala v luxusnej štvrti mesta.

Three #Siblings Found Confined in #Home for Ten #Years in #Rajkot, #Gujarat pic.twitter.com/51tl0B4Xru

— Scrabbl (@ScrabbIit) December 29, 2020