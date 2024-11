Tragédia na východe Slovenska: Vodič zrazil dôchodkyňu a z miesta ušiel, tá svojim zraneniam podľahla

Včera večer došlo na tmavom parkovisku v Košiciach k tragickej nehode, pri ktorej prišla o život 82-ročná žena. Na prípade je šokujúce, že vodič jej nepomohol a z miesta nehody ušiel.

Nehoda sa stala na ul. Park obrancov Mieru v Košiciach, v smere z Hlinkovej ulice, v tmavom priestore medzi garážami a obytnými blokmi, okolo 16:30. Vodič sa podľa polície pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a sledovaniu situácie v cestnej premávke a autom narazil do 82-ročnej chodkyne. Nesplnil si ani povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta odišiel. Posádka RZP u 82-ročnej panej skonštatovala exitus. Žena na seba nemala žiadne reflexné prvky.

Bolo začaté trestné stíhanie

„Po prvotných úkonoch na mieste dopravnej nehody a jej zadokumentovaní vec prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach, ktorý začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia a neposkytnutia pomoci po dopravnej nehode,“ informuje polícia na sociálnej sieti.

„Zároveň sa so žiadosťou o pomoc obraciame na širokú verejnosť – v prípade, ak ste v uvedenom čase prechádzali spomínaným úsekom, prípadne disponujete videozáznamom, ktorý by policajtom mohol napomôcť pri objasňovaní tejto dopravnej nehody a stotožniť vodiča aj s vozidlom, ktorý na mieste dopravnej nehody nezotrval, oznámte to telefonicky na známom bezplatnom telefónnom čísle 158,“ dodala polícia.