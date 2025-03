Toto Walter Klaus rozhodne nečakal. Zdá sa, že príde o všetko a konečne ho dostihne spravodlivosť

Keď ide o spravodlivosť a karmu, nie vždy v tomto seriáli vyhrávajú. Je to pochopiteľné, keďže sa seriál odohráva v náročných časoch a drží sa najhlavnejších historických bodov a napriek tomu, že ide o dobový a nie historický seriál, nebojí sa ukázať krutosť tohto obdobia.

Nie je to tak dávno, čo sa zdalo, že konečne spravodlivosť dostihne Holubca. Prišiel totiž o Dunaj, ktorý mu bol najcennejší a dokonca sa proti nemu obrátil aj Kristián, na ktorého sa mohol vždy spoľahnúť. Vďaka Tereze však nabral druhý dych a začal spriadať nové plány. Teraz sa ukáže, či sa takto rýchlo dokáže z problémov vyhrabať aj Walter Klaus.

Všetko sa pre neho zmení

Zdá sa, že si Walter Klaus ani jednu sériu nevydýchne. Na začiatku diváci sledovali jeho vzťah s Evou, pričom si ona myslela, že sa pod maskou skrýva dobrý chlap. Rýchlo však pochopila opak a s ňou aj diváci. Potom prišla séria, v ktorej bol predstavený jeho brat a ľudia spoznali Klausovu lepšiu stránku. Dokonca ich ovplyvnila natoľko, že diskutovali o tom, či Klausa nezmenila vojna a v skutočnosti tak robí rozhodnutia, ktoré robiť nechce.

Po Wolfieho smrti sa ale rýchlo všetko obrátilo späť k horšiemu. Klaus sa opäť stal krutým a pomstil sa nielen Horstovi, ale tiež Lene, ktorú poslal preč. Napriek tomu sa znova začalo ukazovať, že Klausova postava je komplexnejšia, než sa na prvý pohľad zdá, keď si uvedomil, že jeho manželka neprežije ďalší pôrod. A hoci veľmi túžil po synovi, vysvetlil jej, že je pre neho dôležitejšia a chce s ňou zostarnúť.

Už budúci týždeň však príde ďalší drastický obrat. Ako totiž vyplýva z ukážky, kartami zamieša Ludwig, ktorý sa oficiálne vracia do seriálu. V ukážke sa Ludwig stretáva nielen s Helgou, ale tiež s Walterom. Práve pred ním dokonca povie: „Nemôže to tu viesť len tak hocikto.“ Zdá sa teda, že na rozdiel od poslednej série, kde sa jeho postava objavila, nebude mať Klaus moc nad ním, ale bude to presne naopak.

Walter Klaus tak pravdepodobne príde nielen o pozíciu, ale tiež o ženu, keďže je otázne, či s ním Helga ostane, ak by prišiel o všetko.