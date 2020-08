Toto sú najlepšie platené zamestnania na Slovensku. Zarobíte viac ako 3 000 eur

Na Slovensku v minulom roku zarábalo menej ako 600 eur v hrubom 7,4 % zo všetkých zamestnancov pracujúcich na plný úväzok. Tomu zodpovedalo približne 154-tisíc zamestnancov. Vyplýva to z prepočtov investičnej skupiny Wood & Company na základe údajov Štatistického úradu SR.

Nedávno spoločnosť Profesia analyzovala, od ako veľmi sa menia platové podmienky v závislosti od dosiahnutej úrovne vzdelania. Pre agentúru SITA poskytla informácie PR manažérka Nikola Richterová. Platy najrýchlejšie rastú ľuďom, ktorí majú dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie.

Magistri a inžinieri majú na Slovensku výrazne vyššie platy ako pracovníci s maturitou. Rozdiely medzi zamestnancami sú výrazné vo všetkých krajoch, no tie najvypuklejšie možno pozorovať v Bratislavskom. Pracovník s vysokoškolským vzdelaním tam zarobí v priemer 1 797 eur v hrubom a zamestnanec s maturitou o takmer 500 eur menej.

Diskriminácie sa dopúšťajú najmä personalistky

Zaujímavú analýzu priniesla aj štúdia vedkýň z Centra spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied. Vychádzalo sa z predpokladu, že nižšie ponuky platu sú pre ženy samozrejmosťou už pri prijímaní do zamestnania. Zaujímalo ich preto, či budú ženy hodnotené inak ako muži, aký plat im bude ponúknutý a či by ich personalisti prepustili skôr.

Mužom ponúkli o 240 eur viac

Vedkyne prekvapilo, že diskriminácie sa dopúšťajú najmä ženy – personalistky. Tie ponúkli mužom o 240 eur vyšší plat po skúšobnej lehote ako ženským kandidátkam. V rámci výskumu dostala polovica oslovených personalistov životopisy so ženskými menami a druhá polovica tie isté životopisy, avšak označené mužskými menami.

U každého fiktívneho kandidáta hodnotili kompetentnosť, vhodnosť na uvedenú pozíciu a sympatickosť. Zároveň mali uviesť mzdu, ktorú by im ponúkli. Vedkyne zistili, že ženám by personalisti a personalistky ponúkli o 200 eur nižšiu mzdu ako identickým mužským uchádzačom.

Najlepšie platené zamestnania

Platové rozpätie zamestnancov pracujúcich na Slovensku je štandardne v rozmedzí od 758 eur (nízke mzdy) do 2 298 eur (vysoké platy). Ide o celkový mesačný plat vrátane bonusov. Máme však aj profesie, kde je platové ohodnotenie naozaj vysoké a menej ako 3 000 eur tam nezarobíte.

Portál platy.sk vytvoril zoznam pozícií s najvyšším platovým ohodnotením:

Hrubá minimálna mzda by sa mala zvýšiť o 40 eur

To, či sa bude hrubá minimálna mzda od budúceho roka zvyšovať je stále otázne. Diskusie ministra práce Milana Krajniaka s odbormi prebiehali už počas pandémie a mali by pokračovať. Ak sa schváli novela, v roku 2021 by mala byť minimálna hrubá mzda na sume 620 eur, čo znamená 506 eur v čistom. V súčasnosti je na sume 580 eur (465 v čistom).

Šéf rezortu práce tak reagoval vlastným návrhom na to, že sa zamestnávateľom a odborárom na spoločných rokovaniach do 15. júla tohto roka nepodarilo dohodnúť na výške minimálnej mzdy na rok 2021. Návrh novely zákona o minimálnej mzde, ktorý stanovuje najnižšie hrubé zárobky na rok 2021 na sumu 620 eur, rezort práce v polovici júla predložil do medzirezortného pripomienkového konania.