Toto ste o psoch zrejme nevedeli: Tri štúdie vám zmenia pohľad na domácich miláčikov

Iste by to malo svoje výhody aj nevýhody. Aj keď ale myšlienky tak skoro čítať zrejme nebudeme, vedci robia všetko, čo môžu, aby domácim miláčikom čo najlepšie porozumeli. Čo prinášajú tri najnovšie štúdie?

Ako pes starne a ako rozumie ľudskej reči?

Vďaka čomu pes takmer vždy dokáže nájsť cestu domov? Ako vníma ľudskú reč a ako pes starne? To sú otázky, na ktoré sa odborníci pokúšajú nájsť odpovede a výsledky prinášajú v niekoľkých nových štúdiách. Napríklad, štúdia publikovaná prostredníctvom vedeckého časopisu Nature hovorí, že pes dokáže porozumieť verbálnej komunikácii podobne ako človek, píše portál Science Alert. Podľa štúdie pes najprv analyzuje tón hlasu a následne informáciu, ktorú sa mu snažíme podať.

Štúdia publikovaná prostredníctvom portálu Elifesciences zas poukazuje na to, že pes na orientáciu v priestore využíva magnetické pole Zeme. To im zároveň slúži ako kompas, vďaka ktorému takmer vždy dokážu nájsť cestu domov. Štúdia publikovaná v časopise Cell Systems zas informuje, že šteniatka starnú rýchlejšie, ako dospelé psy. Znamená to, že v odhadovaní psieho veku sme doteraz boli nepresní.

Šteniatka starnú rýchlejšie

Pes sa dožíva v priemere 12 rokov, kým človek sa dožíva v priemere päťkrát viac. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sme sa doteraz nazdávali, že 1 ľudský rok je rovný 7 psím rokom. Vedci však hovoria, že sme akosi nepochopili proces starnutia psov v porovnaní s procesom starnutia u ľudí. Genetický výskum labradorov a iných plemien totiž ukázal, že šteňatá starnú o niečo rýchlejšie, ako dospelí jedinci. Mnohých teda môže prekvapiť, že ročný pes by mal v ľudských rokoch približne 30 rokov, nie 7. Po roku alebo po dvoch však pes, konkrétne jeho bunky, starnú už pomalšie. 12-ročný labrador by mal teda v prepočte na ľudské roky približne 70 rokov.

A čo pes a ľudská reč? Keď človek počuje niekoho hovoriť, mozog automaticky rozloží čiastkové procesy medzi ľavú a pravú hemisféru mozgu. Pravá hemisféra sa sústredí na analýzu tónu reči, ľavá hemisféra zas analyzuje zmysel hovorených slov. Ukázalo sa, že psí mozog analyzuje reč rovnako.

Psie mozgy vedci skúmali za pomoci fMRI, pričom im z nahrávky púšťali známe slová, ako napríklad „múdry“, ale aj neznáme slová, napríklad „ešte“. Ukázalo sa, že pes najprv spracúva tón, ktorý mu napovie emóciu, napríklad, či ide o pochvalu alebo karhanie. Potom sa pes snaží pochopiť slová na komplexnejšej úrovni, píše portál Eurekalert.

Ako je možné, že pes vždy trafí domov?

Možno ste už aj vy počuli príbeh, kedy sa pes stratil svojim majiteľom, no napokon našiel cestu späť domov. Pomáha im v tom čuch, vedci však zistili, že pes sa pri orientácii do značnej miery spolieha aj na magnetické pole Zeme. Tejto schopnosti sa hovorí magnetorecepcia a používajú ju napríklad aj delfíny či veľryby.

Výskum, o ktorom napísal aj portál Live Science, prebiehal tak, že psy boli vypustené do lesa a ich úlohou bolo opäť nájsť majiteľa. Pes sa zvyčajne vrátil po vlastnej pachovej stope, v jednej tretine prípadov sa však pes vybral inou cestou, nie tou, po ktorej sa od majiteľa vzdiali. Autori štúdie si myslia, že pes vďaka magnetickému poľu Zeme dokáže určiť, kde je sever a kde juh a na základe toho určiť svoju vlastnú polohu v priestore. Pes si tak vytvára akýsi mentálny kompas. Keď teda najbližšie budete na prechádzke so svojím domácim miláčikom, skúste si o trochu lepšie všímať, ako sa správa.