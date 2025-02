Toto sa Putinovi páčiť nebude: Donald Trump spravil rozhodnutie, ktoré môže ukončiť vojnu na Ukrajine

Americký prezident Donald Trump je pripravený zdvojnásobiť sankcie, aby prinútil Rusko ukončiť vojnu proti Ukrajine. Ako informuje spravodajský web Ukrajinská pravda, uviedol to jeho osobitný splnomocnenec pre Ukrajinu a Rusko Keith Kellogg pre The New York Post.

Na desaťbodovej škále toho „aký bolestivý môže byť ekonomický tlak“, sú podľa Kellogga sankcie voči Rusku teraz iba na stupni „tri“. Poukázal na to, že americké sankcie, napríklad tie zamerané na ruský lukratívny energetický sektor, sú dvojnásobne vyššie, aj keď stále existuje potenciál na zvýšenie ich intenzity. Kellogg dodal, že Ukrajina musí udržiavať vojenský tlak na Rusko, kým sa nezačnú rokovania.

Zároveň pritom kritizoval prístup bývalého amerického prezidenta Joea Bidena, ktorý sa zaviazal poskytovať Ukrajine pomoc „tak dlho, ako to bude potrebné“, ale nezvyšoval tlak ostatných aspektov americkej národnej moci. „Musíme vyvinúť ekonomický tlak, musíme vyvinúť diplomatický tlak, nejaký druh vojenských tlakov a pák, ktoré použijeme pod nimi, aby sme sa uistili, že to ide tam, kam chceme,“ vyhlásil Trumpov osobitný splnomocnenec.