Toto je rebríček tých najsilnejších pasov sveta za rok 2021. V zozname TOP 10 sa nachádza aj Slovensko

Rozdiely medzi jednotlivými krajinami podľa hodnotení nikdy neboli badateľnejšie. Spoločnosť Henley & Partners pravidelne monitoruje silu pasov už od roku 2006. Ako dopadol slovenský pas?

Popredné priečky obsadili Japonsko, Nemecko, ale aj Južná Kórea

Ako informuje portál CNN, spoločnosť Henley & Partners každoročne zostavuje rebríčky na základe údajov, ktoré získava od Medzinárodného združenia leteckých dopravcov. Silu pasov určuje na základe toho, s ktorými pasmi sa dostanete do najväčšieho množstva krajín. Situáciu však výrazne zmenila pandémia. Opatrenia, ktoré za posledných 18 mesiacov cestovanie riadne skomplikovali, vytvorili medzi krajinami obrovskú priepasť, najväčšiu v 16-ročnej histórii meraní.

Pri vytváraní rebríčkov Henley & Partners dočasné opatrenia do úvahy neberú, rozdiely sú však badateľné aj napriek tomu. Ktorá krajina má teda ten najsilnejší pas? Na čele rebríčka sa umiestnilo Japonsko spolu so Singapurom. S pasmi z týchto krajín sa teoreticky dostanete do 192 krajín sveta bez toho, aby ste potrebovali víza. Na chvoste rebríčka sa ocitol napríklad Afganistan. S afganským pasom navštívite až o 166 krajín menej ako s japonským, bez víz môžu jeho držitelia navštíviť len 26 krajín. Do hodnotenia boli zapojené pasy z celkovo 199 krajín.

Slovenský pas sa oproti januárovým hodnoteniam zlepšil

Ak porovnáme súčasné hodnotenia pasov s hodnoteniami zo začiatku tohto roka, pozície sa príliš nemenili. Druhú priečku obsadili Nemecko a Južná Kórea, na tretej priečke nasledujú Fínsko, Taliansko, Luxembursko a Španielsko. Štvrtú priečku obsadili dve krajiny, a to Rakúsko a Dánsko. Piatu priečku obsadilo päť krajín, vrátane Francúzska či Švédska. O šieste miesto sa delia Belgicko, Nový Zéland a Švajčiarsko. Siedmu priečku obsadili naši českí susedia spolu s Nórskom, Veľkou Britániou, Spojenými štátmi či Maltou. O ôsme miesto sa delia Austrália a Kanada.

Deviatu priečku obsadilo Maďarsko a Slovensko sa zas delí o desiatu priečku s Litvou a s Poľskom. S pasom na desiatom mieste môžeme bez víz navštíviť 182 krajín sveta. Oproti hodnoteniu z januára tohto roka si slovenský pas polepšil, vtedy sme sa ocitli na jedenástej priečke spolu s Islandom. Zlepšilo sa aj Poľsko a Litva. Okrem Afganistanu sa na posledných priečkach rebríčka nachádzajú aj krajiny ako Sýria, Irak, Pakistan, Severná Kórea či Jemen. Obsadenie posledných priečok sa oproti januárovému hodnoteniu nezmenilo a je otázne, či sa v blízkej budúcnosti zmení.