Zverejnili zoznam najsilnejších pasov sveta na rok 2021. Na ktorej priečke sa ocitlo Slovensko?

V roku 2021 má najsilnejší pas na svete Japonsko. V tesnom závese sa ocitol singapurský pas a v Top 10 nájdete aj Nemecko, Veľkú Britániu či Južnú Kóreu.

Najsilnejší pas má Japonsko

Japonský pas získal titul toho najsilnejšieho pasu na svete už štvrtý rok po sebe, píše portál Henley Passport Index. To znamená, že majiteľ japonského pasu môže navštíviť až 191 krajín sveta a nebude k tomu potrebovať víza. Na druhom mieste sa umiestnil singapurský pas, s ktorým môžete navštíviť 190 krajín.

V Top 10 sa ocitla aj Veľká Británia, informuje Daily Mail. Napriek Brexitu postúpila oproti minulému roku o priečku vyššie. V súčasnosti má 7. najsilnejší pas na svete a jeho majitelia s ním môžu navštíviť 185 krajín. Na 7. mieste sa okrem Veľkej Británie nachádza aj Nový Zéland, Nórsko, Švajčiarsko či Spojené štáty americké.

Slovensko obsadilo 11. priečku

Tretiu priečku obsadilo Nemecko spolu s Južnou Kóreou. Držitelia týchto cestovných dokladov môžu vycestovať do 189 krajín. 188 krajín môžete navštíviť vďaka pasu z Fínska, Talianska, Luxemburska a Španielska. Piatu priečku so 187 krajinami, ktoré môžete navštíviť, obsadil rakúsky a dánsky pas. Na 6. priečke so 186 krajinami sa zas umiestnili Francúzsko, Írsko, Holandsko, Portugalsko a Švédsko.

Na 8. mieste nájdete aj pas našich českých susedov, vďaka ktorému môžete navštíviť 184 krajín. 8. priečku zdieľa Česko s Austráliou, Gréckom a Maltou. Deviate miesto so 183 krajinami obsadil kanadský pas a Top 10 uzatvára so 182 krajinami maďarský pas. Slovenský pas obsadil 11. priečku spolu s Poľskom, Litvou a Islandom.

Rebríček bol vytvorený na základe údajov International Air Transport Association (IATA), pričom inštitúcia vyhodnocuje, koľko krajín môžete s pasom navštíviť bez toho, aby ste boli nútení vopred si vybavovať víza. Pri hodnotení pasov sa neprihliadalo na obmedzenia spôsobené pandémiou koronavírusu.

Posledné priečky obsadili Pakistan či Afganistan

Henley Passport Index dodáva, že pasy vyhodnocuje už 16 rokov, pričom v minulosti v rebríčku dominovali najmä krajiny Európskej únie či Spojených štátov amerických. Avšak kým Amerika pred niekoľkými rokmi obsadzovala prvé priečky, v súčasnosti padla na 7. miesto. Aj keď sa pri hodnotení pasov na situáciu spôsobenú pandémiou neprihliadalo, očakáva sa, že budúci rok sa rebríček bude meniť. Na vyššie priečky by sa mali posunúť krajiny, ktoré sa ako prvé vysporiadajú s pandémiou.

Pokiaľ ide o situáciu spôsobenú pandémiou, držitelia amerického pasu sa v súčasnosti dostanú približne len do 75 krajín a držitelia britského pasu môžu cestovať do menej ako 70 krajín. Krajinou s najslabším pasom vôbec je Afganistan. Držitelia tohto pasu môžu bez ďalších dokladov vycestovať len do 26 krajín. Okrem Afganistanu sa na posledných priečkach ocitli aj Irak, Sýria či Pakistan.