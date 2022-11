Toto je podľa NASA dôvod, prečo nás ešte nekontaktovali mimozemšťania. Ľudstvo môže postihnúť podobný osud

Odborníci z NASA prichádzajú s novou teóriou, ktorá vysvetľuje, prečo nás ešte nekontaktovala žiadna mimozemská civilizácia. Nazvali ju Teóriou veľkého filtra. Myslia si, že každá inteligentná civilizácia sa sama zničí skôr, ako sa stihne skontaktovať s akoukoľvek inou civilizáciou mimo vlastnej planéty.

Teória veľkého filtra

Ako informuje portál Mail Online, vedci z NASA prišli s teóriou, ktorá vysvetľuje, prečo sa doteraz nepodarilo nadviazať ľuďom kontakt so žiadnou mimozemskou civilizáciou. Svoju myšlienku publikovanú prostredníctvom Arxiv nazvali Teóriou veľkého filtra.

Vysvetľujú v nej, že v histórii vesmíru takmer iste niekde existovali inteligentné mimozemské civilizácie. Avšak zlikvidovali sa skôr, ako stihli nadviazať kontakt. Odborníci si myslia, že ľudstvo je taktiež na dobrej ceste k filtrácii, teda k likvidácii. Nevzdávajú sa ale optimizmu a veria, že sa môžeme z vlastných chýb, ale aj z chýb iných civilizácií, poučiť a zlepšiť svoje šance na prežitie.

„Naša galaxia by mala byť plná dôkazov o existencii iných civilizácií, napriek tomu sa však zatiaľ nepodarilo mimo našej planéty objaviť nič. Kde sú všetci?“ pýtajú sa vedci vo svojej práci. Ticho za hranicami Zeme podľa nich nenaznačuje to, že za nimi nič živé neexistuje. Podľa Teórie veľkého filtra je to len dôkaz toho, že sa civilizácie zničia skôr, ako stihne dôjsť ku kontaktu.

Kľúčom k tomu, aby sme mohli prežiť a pokúsiť sa o kontakt s inými civilizáciami, je podľa odborníkov snaha o identifikovanie toho, čo zničilo ostatné civilizácie. Tak môžeme záhube zabrániť.

Hrozí nám záhuba?

Ako prvý prišiel s Teóriou veľkého filtra ešte v roku 1998 ekonóm Robin Hanson. Vo svojej práci napísal, že hrobové ticho vo vesmíre môže znamenať len jedno – rýchlo sa rozvíjajúce civilizácie nedokázali doteraz prežiť dlhodobo. Podľa neho niektorá z nich už dávno mala prísť na spôsob, ako rýchlo a lacno cestovať medzi planétami a osídliť ich. To, že sa tak nestalo, podľa neho znamená, že tie civilizácie zanikli skôr, ako by to stihli zrealizovať.

Autori súčasnej štúdie si myslia, že nech život na iných planétach postihlo čokoľvek, je možné, že to čaká aj nás. Medzi možné hrozby radia napríklad náraz asteroidu do planéty. Možné je ale aj to, že sa civilizácie ničia samé. Príčinou deštrukcie môže byť jadrová vojna, ničivá pandémia, klimatická kríza či umelá inteligencia, ktorá sa vymkla spod kontroly.

Odborníci sa obávajú, že to všetko môže viesť k extrémne rýchlej záhube. Zároveň ale dodávajú, že ľudstvo je dostatočne inteligentné na to, aby dokázalo zabrániť tomu najhoršiemu. Tie najväčšie vynálezy predsa vznikli vďaka snahe a spolupráci ľudí. Na druhej strane si ale sami pod sebou pílime konár rasizmom, nenávisťou a genocídou.

Hanson si myslí, že kľúčom nie je centralizovaná vláda. Verí, že ak sa rozdelíme, malé skupinky ľudí majú vyššiu šancu na prežitie. Napríklad, tí, ktorí svoje úsilie zameriavajú na možnosti cestovania vo vesmíre, by v budúcnosti mohli prežiť napríklad na niektorej z kolónií Marsu. Samozrejme, nájdu sa aj takí, ktorí si myslia, že Teória veľkého filtra je jednoducho nezmysel.