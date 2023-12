Toto je najnechutnejšie jedlo na svete: Páchne ako zatuchnutý moč, väčšina ľudí sa z neho povracia, môže byť nebezpečné

Ľudia pach popisujú ako smradľavé nohy, zatuchnutý syr, moč, oblečenie z posilňovne, zhnité vajcia, alebo ako kombináciu všetkých uvedených vecí. Pokrm hákarl je výnimočný zážitok, ktorý väčšina ľudí opisuje ako to najhoršie, čo kedy vložili do úst.

Väčšina ľudí sa z neho povracia

Je na prvom mieste alebo takmer na prvom mieste v každom zozname najnechutnejších jedál na svete, ale ľudia sa aj tak nenechajú odradiť od ochutnávania, píše The Culture Trip. V nejednom prípade to ale skončí vracaním. Na Islande je to však národná pochúťka. Aj keď v súčasnosti ju aj domáci konzumujú už skôr len výnimočne a častejšie na ňu natrafíte ako na lákadlo pre zvedavých turistov.

Hákarl sa vyrába zo žraločieho mäsa. Ich mäso je ale podľa portálu Atlas Obscura jedovaté. Ak ho zjete čerstvé, môže spôsobiť silnú a nepríjemnú otravu. To však nezabránilo šikovným Vikingom, aby prišli na to, že ak na niekoľko týždňov pochovajú kusy žralokov pod kamene a zeminu, toxíny to neutralizuje. Potom sa mäso vykope a ešte nejaký čas ďalej dozrieva na vzduchu.

V ústach vám ostane pachuť moču

Nepríjemný nie je len samotný zápach. Tí, ktorí pokrm ochutnali, tvrdia, že v ústach vám istý čas ostane aj hrozná pachuť pripomínajúca moč. Hákarl sa v súčasnosti kvasí v špeciálnych nádobách namiesto hliny a väčšina zásob krajiny sa vyrába v múzeu žralokov v Bjarnarhöfne.

Turisti ho často ochutnávajú, ale hákarl je aj súčasťou jedla zvaného þorramatur. Podáva sa počas festivalu Þorrablót. Slávnosť Þorrablót, ktorá má pohanský pôvod, bola obnovená v 19. storočí a okrem hákarlu sa na nej podáva aj svið (varená ovčia hlava) a súrsaðir hrútspungar (kyslé baranie semenníky). Nuž, nevieme ako vy, ale my radšej ostávame pri bryndzových haluškách.