Toto je jedna z najkrajších turistických trás, ktorá vedie srdcom Európy a aj cez Slovensko: Nezvládne ju ale každý

Nie každý je fanúšikom ležania na pláži. Nájdu sa ľudia, pre ktorých je tým najlepším relaxom pešia turistika. Pre takých je tu trasa známa ako E8. Tiahne sa cez tisícky kilometrov naprieč Európou vrátane Slovenska. Je poriadne náročná, no stojí to za to.

Prechádza naprieč Slovenskom

Ako informuje web European Ramblers Association (ERA), Európska diaľková trasa E8 prechádza rozmanitou krajinou, od drsného pobrežia Írska, cez Veľkú Britániu, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko až po Bulharsko (hovorí sa o predĺžení trasy až k Turecku). Je dlhá 6 240 kilometrov, len na Slovensku meria takmer 790 kilometrov. Jednoznačne to nie je nič pre slabšie povahy, no ak sa na to odhodláte, bude to stáť za to.

Z webu ERA sa dozvedáme, že trasa na Slovensku začína v Bratislave na hraniciach s Rakúskom a končí po stovkách kilometrov v Duklianskom priesmyku. Okrem množstva iných miest prechádza aj cez Trenčín, Čičmany, Donovaly, Košice či Bardejov. Rátať treba s prevýšením 32 574 metrov.

Myslite na zásoby

Trasa E8 naprieč Slovenskom z väčšej časti kopíruje červeno značenú Cestu hrdinov SNP a Štefánikovu magistrálu. S výnimkou kratších úsekov asfaltových ciest (väčšinou s nie až takou hustou premávkou), vedie po rôznych pohoriach, napríklad cez Malé Karpaty.

Na niektorých častiach trasy majú turisti k dispozícii množstvo miest, kde si môžu oddýchnuť a najesť sa. Celkovo však podľa webu Turistika, ide E8 na Slovensku v dĺžke vyše 430 kilometrov cez les. Aj ERA upozorňuje, že v niektorých oblastiach môžete kráčať aj niekoľko dní bez toho, aby ste natrafili na reštauráciu či pohodlné ubytovanie. Je preto potrebné vopred myslieť na doplnenie zásob a riadne sa vystrojiť.