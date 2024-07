Toto je chorvátske Miami, nechoďte sem, tvrdí Američan: Navštívil Chorvátsko a dáva 18 rád o našom mori

Mnohí z vás už pravdepodobne Chorvátsko navštívili. A možno aj nie raz. No ak vás toto „poprvé“ ešte len čaká, máme pre vás niekoľko tipov, ktoré by ste mali dopredu vedieť. Americký youtuber Camden David strávil niekoľko mesiacov životom pri Jadrane a ako otvorene priznáva, Chorvátsko si zamiloval, dokonca tu mal svadbu. No je niekoľko vecí, na ktoré by podľa neho mali byť turisti pripravení. Podelil sa preto s 18 radami, ktoré môžu spríjemniť dovolenku aj vám, upozornil chorvátsky web Dnevnik.

„Týchto 18 tipov, ktoré by ste mali vedieť pred návštevou Chorvátska, by som chcel vedieť pred svojou cestou do Chorvátska ja,“ vysvetľuje Camden a dodáva, že dúfa, že ľuďom pomôže predísť chybám, ktorých sa dopustil pri cestovaní po tejto krajine.

Držte sa týchto praktických rád

Začína dopravou. Keďže po Chorvátsku cestoval, zistil, že miestna železničná doprava je pre neho nedostatočná. Preto spomína, že na prepravu budete využívať autobusy. No v ideálnom prípade odporúča prenajať si auto. Dodáva, že je to tu lacné.

Pri výbere ubytovania odporúča zostávať čo najbližšie centier miest. Keď porovnal hotely s Airbnb, víťazom tejto pomyselnej súťaže sa pre neho stalo ubytovanie cez Airbnb. Osvedčilo sa mu nielen v spomínaných mestách, ale aj keď potreboval prespať v odľahlejších lokalitách.

Upozornil aj na fakt, že nedele sú v Chorvátsku pokojnejšie a niektoré miesta môžu byť počas nich zatvorené. Napríklad, aj obchody. Takže na to nezabúdajte.

Čo je zaujímavé, kým mnohí vidia v Chorvátsku len nádherné pláže a more, Camden zdôrazňuje, že táto krajina ukrýva poklad aj vo vnútrozemí, ktoré sa taktiež oplatí spoznávať. V tomto spojení spomína Záhreb, hlavné mesto, ktoré turisti často obídu len preto, lebo sa nenachádza na pobreží. Priznáva, že ho totálne očarilo a páči sa mu na ňom práve aj to, že nie je také turistické, ako mestá pri Jadrane. A vďaka tomu tu môžete spoznať pravú lokálnu kultúru.

Okrem tipov na miesta, ktoré navštíviť, youtuber priznal, že podľa neho je najpodceňovanejším miestom Chorvátska Zadar. Porovnal ho so Splitom, ktorý je ešte viac turistický a práve v Zadare našiel viac autentickej atmosféry.

Chorvátske Miami, ktoré by ste mali obísť. No ľudia s ním nesúhlasia

Práve Split označil za najpreceňovanejšie miesto, a to z dôvodu, že on pri cestovaní rád spoznáva lokálnu kultúru a tu sa mu to nepodarilo. Prirovnal ho k Miami, pretože tu natrafil na množstvo bohatých ľudí, videl veľa jácht a jednoducho je to miesto, ktoré žije svojím párty životom. Pod videom sa objavilo viacero komentárov, v ktorých ľudia dali jasne najavo, že s týmto názorom nesúhlasia. Split milujú a Camdenovi vysvetlili, že ak ho chce zažiť autentickejšie, stačí, ak sa prejde pár minút od jeho centra.

Napokon ako miesto, ktoré by ste jednoznačne mali podľa Američana navštíviť, napriek tomu, že je tiež turistické, a je ním Dubrovník. A presne toto miesto si s manželkou zvolili ako to pravé na svoju svadbu.