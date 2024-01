Toto európske mesto získalo prestížne ocenenie: Ak ste tu ešte neboli, napravte to, na deň vám postačí 46 eur

Tartu je druhým najväčším estónskym mestom a bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry na rok 2024. Na svoje si tu prídu nielen milovníci kultúry a dobrého jedla, ale aj vedy a histórie.

Toto by ste si nemali nechať ujsť

Ako informuje CNN, nie je náhoda, že estónske mesto Tartu bolo vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry na tento rok. Tartu je známe ako intelektuálne centrum Estónska, kde sa nachádza najstaršia univerzita, ako aj Estónske národné múzeum a pôsobivé vedecké centrum AHHAA, najväčšie vedecké múzeum v Pobaltí.

Staré mesto je ideálnym miestom, kde výlet začať, ale severne od centra mesta, na brehu rieky Emajõgi, stojí za návštevu aj Supilinn („Polievkové mesto“). Táto historická štvrť plná pekných drevených domčekov bola predtým chudobincom, ale teraz sa stáva jednou z najvyhľadávanejších adries v meste.

Na deň vám postačí 46 eur

Podľa webu The Culture Trip stojí za návštevu aj miestna botanická záhrada. Možno vás zaujme aj múzeum hračiek, alebo miestne kostoly. Celkom iste by ste si nemali nechať ujsť príležitosť ochutnať estónsku kuchyňu.

Ak sa rozhodnete Tartu navštíviť, podľa Budget Your Trip vám na deň bude stačiť len 46 eur. Jedna osoba tu na týždeň minie len niečo vyše 350 eur. Z Viedenského letiska sa podľa Kiwi dostanete do Tallinu, najlacnejšia letenka vás vyjde na 42 eur, no potrvá to dlhšie. Dá sa sem ale dostať už za 4 hodiny. Z Tallinu sa do Tartu dostanete napríklad vlakom za niečo vyše 2 hodiny.