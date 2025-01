Toto by sa stalo s našimi očami, keby sme na pár hodín prestali žmurkať: Video ukazuje, aké následky by to malo pre naše videnie

Hrali ste už hru, kto vydrží dlhšie nežmurkať? Premýšľali ste niekedy nad tým, ako dlho dokážeme nežmurkať a čo by sa stalo s našimi očami, keby sme nežmurkali niekoľko hodín? Na internete sa šíri video, ktoré znázorňuje túto simuláciu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Každý z nás sa už určite aspoň raz poskúšal pozerať do očí druhého človeka bez žmurkania. Ale čo keby sme vydržali nežmurknúť celé hodiny? Zdá sa to však ako celkom nemožné, pretože každý z nás zvyčajne žmurká až 19 000-krát denne.

Čo by sa stalo s našimi očami, keby sme prestali žmurkať

Ak by sme sa rozhodli prestať na pár hodín žmurkať, dôsledky pre naše oči by boli viac než nepríjemné, ako píše web Ladbible. Žmurkanie je pre naše oči veľmi dôležité, pretože ich pomáha udržať vlhké a zároveň ich chráni aj pred podráždením.

Hneď po pár sekundách bez žmurkania by sa začala vlhkosť z povrchu nášho oka odparovať, pretože očné viečka nám pravidelne rozotierajú slzy po povrchu.

Po niekoľkých minútach by sa začalo zhoršovať aj naše videnie — rozmazalo by sa, pretože by sa prerušil slzný film, ktorý zaisťuje stabilitu a čistotu zrakového vnímania. Tento efekt by sa ešte zhoršil po dlhšom období, čo by v konečnom dôsledku viedlo k poškodeniu rohovky, čím by sa výrazne zhoršilo videnie.

Simulácia tak varuje pred rizikami, ako sú suché oči, zvýšené riziko infekcií a opuch rohovky. Bez pravidelného žmurkania sa tiež zvyšuje riziko vzniku infekcií, pretože baktérie sa tak môžu na suchej očnej buľve ľahko šíriť. Navyše, rohovka, ktorá nemá krvné cievy a spolieha sa na slzný film, môže opuchnúť, čo spôsobí rozmazané videnie a citlivosť na svetlo.

Dokonca žmurkanie nielenže pomáha udržiavať oči vlhké, ale aj rozotiera kyslík a živiny potrebné pre zdravie rohovky.