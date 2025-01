Jesť v aute je nebezpečné: Keď zistíte prečo, budete poriadne znechutení a už to nikdy neurobíte

Poznáte to, ste na ceste, nemáte čas zastaviť a niekde sa normálne najesť. Kúpite si preto bagetu a zjete ju v aute počas jazdy. Aj deťom dáte do ruky niečo malé pod zub. Podľa odborníkov to ale môže byť nebezpečné a môžete si tým spôsobiť poriadne nepríjemnosti.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ideálne prostredie na množenie baktérií

Ako informuje Mail Online, mnoho ľudí celkom bežne je v aute bez toho, aby sa nad tým nejako viac zamýšľali. Podľa odborníkov to ale môže byť nebezpečné. Expert na zdravie Shivrama Singha tvrdí, že jedením v aute zvyšujete riziko, že dostanete otravu jedlom. „Pri jedení alebo skladovaní potravín v aute môže často dôjsť k rozsypaniu omrviniek, v ktorých sa môžu veľmi rýchlo množiť baktérie a plesne, alebo môžu priťahovať škodcov, ak sa dôkladne nevyčistia,“ varuje.

Ak už nemáte na výber a jednoducho sa musíte najesť v aute, je dobré ho potom poriadne vyčistiť. Singh ďalej vysvetľuje, že to, že v lete je v aute veľmi horúco a v zime zas poriadne chladno, tiež nie je na skladovanie potravín ideálne. V teplotách, ktoré možno v aute namerať, sú ideálne podmienky napríklad na množenie baktérií listérie či salmonely.

Auto by ste mali pravidelne čistiť za každých okolností

Už predchádzajúce štúdie ukázali, že v aute je niekoľko miest, kde sa baktériám darí výnimočne dobre. V kufri bola napríklad zistená prítomnosť až 1 500 rôznych druhov baktérií. Plné baktérií je aj šoférovo sedadlo, volant, riadiaca páka či palubná doska. Najčastejšie sa na týchto miestach nachádza baktéria e-coli.

Odborníci upozorňujú, že pravidelne by ste mali čistiť nielen exteriér, ale aj interiér svojho auta bez ohľadu na to, či v ňom zvyknete jedávať alebo nie. Dôležité je nenechávať v ňom žiadne odpadky. Udržiavať vozidlo čisté pomôže napríklad prenosný vysávač, ale aj antibakteriálne utierky.