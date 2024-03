Toto bol jeden z najhorších momentov Oscarov: Moderátor nahneval ľudí hnusným komentárom na adresu Roberta Downeyho Jr.

Ani tohtoročné udeľovanie Oscarov sa nezaobišlo bez kontroverzií. Jimmy Kimmel vo svojom úvodnom monológu na nedeľňajšom udeľovaní Oscarov za rok 2024 komentoval mužnosť Roberta Downeyho Jr., ale aj jeho užívanie drog v minulosti. Pustil sa aj do herečky Emmy Stone.

Uťahoval si z Downeyho temnej minulosti

Ako informuje Mail Online, 56-ročný moderátor Jimmy Kimmel, ktorý sa na pódium vrátil už po štvrtýkrát, nenechal na niektorých hercoch suchú nitku a nie každému sa to pozdávalo. Robert Downey Jr., ktorý získal cenu za najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe za film Oppenheimer, mal kamennú tvár, keď Kimmel na začiatku ceremoniálu hrubo zažartoval na jeho adresu. Narážal na hercovu minulosť, kedy mal problémy so závislosťou od drog. Závislosť vážne ohrozila jeho kariéru, vzťahy a dokonca v dôsledku nej chvíľu pobudol za mrežami, vyzeralo to s ním naozaj zle.

Kimmel podotkol, že toto je jeden z najlepších momentov Downeyho kariéry (highest point, pričom high môže znamenať aj to, že je v stave pod vplyvom drog). Downey si po moderátorových slovách ukázal na nos, pričom po tomto geste sa ho moderátor opýtal, či urobil pohyb naznačujúci užívanie drog. Nevôľu dal najavo nielen herec, ale aj ľudia na sociálnych sieťach.

Podľa niektorých moderátor klesol na dno

Niektorí kritizovali, že kým o Goslingovi moderátor povedal, že je veľmi pohľadný, na Downeyho adresu musel vytiahnuť práve jeho nepríjemnú minulosť, na ktorú iste nie je hrdý. Viacerí sa zhodli na tom, že nie je vhodné uťahovať si z niečoho, čo hercovi takmer zničilo život.

Emma Stone reacting to Jimmy Kimmel’s ‘POOR THINGS’ joke pic.twitter.com/7HE5yyBP8t — FandomWire (@FandomWire) March 11, 2024

Tu ale výpočet trápnych momentov nekončí. „Ale pozrite sa na neho, je taký pekný, taký talentovaný, získal všetky možné ocenenia. To máš vo vrecku ďakovnú reč, alebo máš len veľmi hranatý penis?“ zaznelo tiež z úst moderátora na Downeyho adresu. Tento vtip herca očividne nepobavil, len ostro pozeral do kamery a pohodil ramenami. Mnoho ľudí Kimmela skritizovalo, že čo sa nevhodných žartov týka, klesol na úplné dno.

Neskôr podpichol aj herečku Emmy Stone, žartoval na adresu explicitných scén vo filme Chudiatko. Skonštatoval, že sú to jediné scény, ktoré majú povolené ukázať v televízii. Stone z jeho komentára nebola ohúrená a niektorí dokonca špekulujú, že z jej úst na Kimmelovu adresu padla aj nadávka.