Topfest prekvapuje headlinerom. Na Zelenej vode vystúpi legendárna kapela Sum 41

Na Topfeste vystúpi kanadská punk-rocková kapela Sum 41. Organizátori podujatia, ktoré sa bude konať 26. a 27. júna na Zelenej vode pri Novom Meste nad Váhom, o tom informovali v piatok na Facebooku.

Účasť na 17. ročníku podujatia predtým potvrdili napríklad aj Queenie, Vašo Patejdl & Band, Traktor, Tublatanka, Steve ‚n‘ Seagulls, Heľenine oči, Hex, Bijouterrier, Zóna A, Smola a hrušky, King Shaolin, HT či Karpina.

Sum 41 vznikli v roku 1996 v meste Ajax, pričom pôvodne sa volali Kaspir. Súčasnú zostavu formácie tvoria Deryck Whibley (spev, gitara), Dave Baksh (gitara), Tom Thacker (gitara), Jason McCaslin (basgitara) a Frank Zummo (bicie). Debutový album All Killer No Filler vydali v roku 2001.

Nasledovali štúdiovky Does This Look Infected? (2002), Chuck (2004), Underclass Hero (2007), Screaming Bloody Murder (2011), 13 Voices (2016) a Order in Decline (2019). Formácia má na konte napríklad jednu nomináciu na Grammy, a to vďaka skladbe Blood In My Eyes.