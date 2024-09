Tomáš Maštalír mnohých divákov prekvapil. Robil si posmešky na adresu postavy Petry Polnišovej, jej reakcia hovorí za všetko

Nedáva si servítku pred ústa. Reč je o obľúbenom hercovi Tomášovi Maštalírovi, ktorý si nemohol odpustiť nepríjemné poznámky na adresu Petry Polnišovej, ako informuje Nový Čas. Nepriamymi narážkami na jej postavu a kilá navyše mnohých prekvapil.

Obaja patria medzi ostrieľaných hercov, ktorí sú taktiež dobrými kamarátmi. Ako si už mnohí všimli, výrečnosť Tomáša Maštalíra niekedy nepozná hranice a občas je jeho správanie neprimerané. Tak, ako v druhej časti relácie Možné je všetko!, kde sa objavil s Petrou Polnišovou, s ktorou máva veľa spoločných projektov.

Posmešky na jej postavu

Herec s nálepkou sexsymbol to prestrelil reakciou na otázku od Dana Dangla, čo by sa stalo, ak by ho Petra mala za manžela. „Brutálnym spôsobom by narástla pôrodnosť,“ odpovedal Tomáš. Hneď potom Petra zavtipkovala: „Ále, tak takých 10 detí.”

Aby toho nebolo málo, nasledovali ďalšie reakcie, ktoré by každú ženu odrovnali. Očividne totiž narážal na jej kyprejšie tvary. „Celková aj taká vyváženosť by sa zlepšila. Na nič nenarážam, len že by som si ťa veľmi vážil každý večer,“ pokračoval herec.

Hoci sa Petra po celý čas smiala a vyzeralo to tak, že je nad vecou, žiadna žena by nechcela počuť takéto poznámky. Je jedno, či ide o zábavnú reláciu, dotklo by sa to úplne každej.