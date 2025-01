Tom Holland konečne prezradil, prečo sa neukazuje na červenom koberci so Zendayou. Dôvod mnohých prekvapí

Talentovaná herečka v posledných rokoch zažíva úspech za úspechom – od trilógie o Spidermanovi, kde na pľaci stretla svoju lásku, až po úspešné projekty ako Duna, Eufória či Súperi. Jej meno pozná každý a navyše sa často objavuje aj v rebríčkoch najkrajších žien súčasnosti.

Napriek tomu, že o pozvania na červené koberce nemá núdzu, ľudia sa vždy čudovali, že sa na nich objavuje sama. Jediní muži, ktorí stáli po jej boku, boli jej hereckí kolegovia. Ako informuje portál Tyla, je za tým jednoduchý dôvod a nenaznačuje to žiaden problém vo vzťahu s Tomom Hollandom.

Má to jednoduchý dôvod

Tom Holland a Zendaya sú podľa väčšiny fanúšikov jedným zo zlatých hollywoodskych párov. Títo dvaja sa zoznámili vďaka spoločnému natáčaniu filmov o Spidermanovi a odvtedy sú z nich ľudia nadšení a tešia sa vždy, keď sú svedkami ich spoločných momentov. Tie však nezažívajú často, keďže okrem premiér a udalostí spojených s ich spoločným filmom, by ste ich spolu na červenom koberci hľadali ťažko.

V nedávnom rozhovore pre Men’s Health 28-ročný herec otvorene prehovoril o tom, prečo sa so svojou priateľkou neprechádzal po červenom koberci na jej premiérach. Povedal: „Pretože to nie je moja chvíľa, je to jej chvíľa, a ak ideme spolu, je to o nás.“

Toto jeho vysvetlenie neostalo bez povšimnutia fanúšikov, ktorí mu za toto rozhodnutie tlieskali. „Chlap storočia!“ komentovala to jedna fanúšička. Ďalšia napísala: „Ach, Tom, ten sexi, úctivý a ohľaduplný priateľ, akým si.“ Tretia sa rozplývala: „To, ako dáva Zendayu na prvé miesto, je úprimne také milé.“

Etiketa na červenom koberci nebola jediná vec, o ktorej Holland hovoril v rozhovore pre Men’s Health. Dotkol sa aj svojej cesty k triezvosti, pričom prvýkrát si dal pauzu od alkoholu v januári 2022.

„Každý piatok po práci bol na odpis: Poďme sa opiť a zabaviť sa. Nemal som zlé zážitky, ale pil som toľko, že som si zničil ďalší deň,“ povedal Holland.