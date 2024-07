Tipos sa dištancuje od koncertu Rytmusa na jarmoku v Bardejove. Ozval sa aj Dušan Keketi a takto situáciu objasnil

Spoločnosť Tipos nie je a ani nikdy nebola sponzorom koncertu Patrika Rytmusa Vrbovského alebo akýchkoľvek aktivít súvisiacich s prezidentskými voľbami. Pre agentúru SITA to uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Tipos Peter Deďo. Reagoval tak na vyjadrenia hnutia Progresívne Slovensko (PS) z piatka 19. júla a podpore Bardejovského jarmoku zo strany Tiposu.

Ako Tipos spresnil, Bardejovský jarmok sa rozhodli podporiť na základe prijatej písomnej žiadosti o partnerstvo od mesta Bardejov. „V súlade s internou smernicou a stanovami bola táto žiadosť najskôr prerokovaná komisiou na posudzovanie týchto žiadostí a následne aj predstavenstvom spoločnosti, ktoré uvedené partnerstvo s mestom Bardejov schválilo,“ priblížila spoločnosť s tým, že o finančnú podporu môže požiadať akýkoľvek subjekt či jednotlivec za predpokladu, že sú splnené požadované náležitosti a plne transparentný proces zavedený spoločnosťou.

„Bardejovský jarmok má viac ako 50-ročnú tradíciu. Vďaka jedinečnému miestu konania, ktoré je zapísané v Svetovom dedičstve UNESCO, má svoj význam aj pre cestovný ruch s nadregionálnym presahom a turistickou atraktivitou,“ doplnil Tipos s tým, že do programovej štruktúry podujatí nezasahujú, cieľom spoluprác je prezentácia produktov a značky spoločnosti a súčasne podpora rozvoja cestovného ruchu a športu.

Minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi uviedol, že je v pravidelnom kontakte s vedením Tiposu a podpora regionálnych podujatí, akým je aj Bardejovský jarmok, je podľa neho plne v súlade s podnikateľským plánom. Keketi potvrdil, že jarmok Tipos podporil na základe žiadosti od mesta Bardejov, ktorá prešla schvaľovacím procesom. Súčasne potvrdil, že Tipos podporuje podujatia bez zasahovania do ich programovej štruktúry, ktorá je výlučne v kompetencii mesta. „Bardejovský jarmok s dlhoročnou tradíciou a unikátnym miestom konania má významný nadregionálny dosah a turistickú atraktivitu, takže finančná podpora partnerov je namieste,“ uzavrel Keketi.

Spoločnosť Tipos sponzorovala koncert Patrika Vrbovského, známeho ako Rytmus, a podporila akciovú spoločnosť MMA organizácie, v ktorej dozornej rade sedí Vrbovský a Attila Végh. Upozornil na to poslanec PS Dávid Dej. Politickú zodpovednosť podľa poslanca nesie minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi a Slovenská národná strana (SNS), ktorá na post riaditeľa štátnej spoločnosti Tipos nominovala svojho bratislavského krajského predsedu Petra Deďa. Poslanec priblížil, že Tipos sa po politickom tlaku SNS presunul pod ministerstvo cestovného ruchu a športu. Zdôvodnenie je, že rezort potrebuje zdroje na podporu športu.

„Teraz vidíme, čo si pod tým máme predstaviť – sponzorské dary ľuďom, ktorí pár týždňov pred ich udelením podporili koaličného kandidáta na prezidenta,” zdôraznil poslanec s tým, že vyzývajú ministra Keketiho, aby verejnosti objasnil proces, na základe ktorého sa Tipos rozhodol sponzorovať danú kultúrnu udalosť, a aby zverejnil začiernené kolónky v zmluve na podporu projektu. „PS víta pomoc všetkým športovým a kultúrnym akciám, musí to však byť na základe férových a transparentných kritérií,“ uzavrel poslanec.

Rytmus zrušil svoj koncert v Bardejove

Podľa Rytmusa si agentúra Agency Šamír objednala jeho koncert ešte vo februári 2024, teda pred voľbami. Túto informáciu upresnil kvôli tomu, že na internete sa začalo šíriť, že za to, že vo voľbách podporil Petra Pellegriniho, žne teraz v Bardejove zásluhy. To raper jednoznačne odmieta a celú situáciu vysvetľuje takto: „Následne sme podpísali zmluvu za vystúpenie za dohodnutú sumu 8 000 eur + DPH. Následne podľa všetkého táto agentúra alebo niekto z ľudí, ktorí s tým robili, predali môj koncert ďalej sponzorovi za 13 200 eur, neviem si predstaviť, ako inak sa táto suma dostala do nejakej zmluvy, ale nebol to môj dohodnutý honorár. Považujem to za nehoráznosť a extrémny o**b.“

Rytmus tiež napísal, že odmieta, aby sa na jeho koncerte okrádali ľudia a navyše, aby boli okrádané mestá a ich obyvatelia, ktorí platia dane. O tom, že sa má vystúpenie predať ďalej, nebol informovaný. „Odmietam byť súčasťou takýchto hier a konšpiračných teórií o Tipose a Pellegrinim, celé je to výmysel.“ Podľa jeho slov mu Tipos nikdy za vystúpenie nezaplatil ani euro, dohodnutý honorár za koncert posiela späť.