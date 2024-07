Rytmus zrušil svoj koncert v Bardejove: Predali ho sponzorovi za viac, je to nehoráznosť. Ľuďom posiela odkaz

Raper Rytmus mal mať v auguste koncert na jarmoku v Bardejove. Dnes však na sociálnych sieťach oznámil, že ho ruší a že na niečom takom sa podieľať nebude.

Podľa Rytmusa si agentúra Agency Šamír objednala jeho koncert ešte vo februári 2024, teda pred voľbami. Túto informáciu upresnil kvôli tomu, že na internete sa začalo šíriť, že za to, že vo voľbách podporil Petra Pellegriniho, žne teraz v Bardejove zásluhy. To raper jednoznačne odmieta a celú situáciu vysvetľuje takto: „Následne sme podpísali zmluvu za vystúpenie za dohodnutú sumu 8 000 eur + DPH. Následne podľa všetkého táto agentúra alebo niekto z ľudí, ktorí s tým robili, predali môj koncert ďalej sponzorovi za 13 200 eur, neviem si predstaviť, ako inak sa táto suma dostala do nejakej zmluvy, ale nebol to môj dohodnutý honorár. Považujem to za nehoráznosť a extrémny o**b.“

Rytmus tiež napísal, že odmieta, aby sa na jeho koncerte okrádali ľudia a navyše, aby boli okrádané mestá a ich obyvatelia, ktorí platia dane. O tom, že sa má vystúpenie predať ďalej, nebol informovaný. „Odmietam byť súčasťou takýchto hier a konšpiračných teórií o Tipose a Pellegrinim, celé je to výmysel.“ Podľa jeho slov mu Tipos nikdy za vystúpenie nezaplatil ani euro, dohodnutý honorár za koncert posiela späť.

„Mám ešte odkaz pre mojich fanúšikov, ktorí sa na mňa tešili a rovnako tak ako ja, sú v tom nevinne: Do Bardejova rád prídem, len sa ozvite priamo môjmu managerovi. Budete to mať lacnejšie, než tento ojeb od človeka, ktorý má toho podľa mojich informácií na konte už viac,“ napísal.