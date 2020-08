Tím vo Wu-chane prešetroval pôvod pandémie koronavírusu. Môže byť iný, ako si doteraz mysleli

Tím zo Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorý prešetroval pôvod pandémie nového koronavírusu, dokončili svoju misiu v Číne.

Informoval o tom generálny tajomník WHO s tým, že organizácia odsúhlasila detaily vyslania väčšieho tímu, ktorý pôjde do zóny predpokladaného epicentra epidémie. Tedros Adhanom Ghebreyesus uviedol, že do mesta Wu-chan, kde sa predpokladá, že pandémia vlani vypukla, pôjde “medzinárodný tím”, pričom WHO už s Čínou vypracovala “zadávacie podmienky”.

Šéf WHO pre núdzové situácie Mike Ryan upozornil na “medzery” v epidemiologických podmienkach a avizoval posúdenie vhodných štúdií a dát, ktoré treba zhromaždiť.

“Skutočným trikom je ísť do ľudských klastrov, ktoré sa vyskytli ako prvé, a potom sa systematicky prepracovať smerom späť a hľadať prvý signál prekročenia bariéry medzi zvieratami a ľuďmi,” uviedol Ryan. “Akonáhle pochopíte, kde nastalo porušenie bariéry, potom sa systematicky presuniete do štúdií na strane zvierat,” dodal.

Možno sa nepreniesol na človeka v čínskom meste Wu-chan

Nový koronavírus sa na človeka možno nepreniesol v čínskom meste Wu-chan, uviedol v pondelok riaditeľ núdzových operácií Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Mike Ryan. Informovala o tom agentúra DPA.

Ryan zároveň oznámil rozsiahle štúdie s cieľom nájsť zvieracie druhy, z ktorých sa vírus môže preniesť na človeka. “Fakt, že sa tam (vo Wu-chane) spustil poplach, neznamená, že sa tam aj vírus preniesol na človeka,” povedal Ryan počas tlačovej konferencie v Ženeve.

WHO a Čína spoločne zriadili medzinárodný expertný tím, ktorý by mal vo Wu-chane hľadať stopy prvých prípadov infekcie. Tie sa v čínskom meste objavili koncom minulého roka. Šéf WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus o misii informoval ešte koncom júna. Čínski výskumníci už uskutočnili viacero štúdií prvých prípadov nákazy. Ryan však vyhlásil, že v týchto štúdiách sú medzery.

“Je potrebná omnoho rozsiahlejšia retrospektívna epidemiologická štúdia,” povedal. Tedros v pondelok uviedol, že podklady pre vyšetrovanie pôvodu pandémie sú už hotové.