Tieto veci pri záplavách určite nerobte: Prinášame rýchle rady, píšťalka vám môže zachrániť život

Vo štvrtok sme vám priniesli článok s radami, ako postupovať v prípade povodne, no dnes si povieme, čo určite nerobiť. Ľudia predovšetkým nemajú počas záplav vstupovať do tečúcej vody. Tá už má pri 15 centimetroch hĺbky silu zhodiť ich z nôh. Rovnako netreba zostávať ani na mostoch, keďže ich môže tečúca voda strhnúť. Apeloval na to Slovenský Červený kríž (SČK).

„Neskúšajte predbehnúť záplavovú vlnu. Voda môže mať rýchlosť desať až 20 kilometrov za hodinu. Ak ste sa nestihli evakuovať, dostaňte sa na vyvýšené miesto vo vašom okolí a počkajte na pomoc,“ odkázal na sociálnej sieti. Pri záplavách je podľa SČK dôležité zostať s ostatnými v spojení a monitorovať situáciu.

Počúvajte pokyny

„Informujte sa o aktuálnej predpovedi počasia a sledujte pokyny lokálnych úradov a bezpečnostných zložiek,“ ozrejmil. V prípade potreby treba mať podľa neho vo vodotesnom obale zbalené preukaz totožnosti, pitnú vodu, lekárničku, dezinfekciu, baterku aj píšťalku.

Na ľudí tiež apeloval, aby sa nedotýkali spadnutého elektrického vedenia či elektrických spotrebičov, ak by mohli byť v kontakte s vodou. Vyhnúť sa podľa neho treba tiež konzumácii aj kontaktu so záplavovou vodou. „Môže byť kontaminovaná,“ dodal. Výdatné zrážky majú na Slovensku pokračovať aj cez víkend, a to najmä na Zahorí a Myjave. Pre väčšinu okresov platia výstrahy pred dažďom aj povodňami.