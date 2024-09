Čo robiť, ak príde povodeň: Tieto veci si zbaľte skôr a nezabudnite na najdôležitejšie odporúčania

Pri vzniku povodne by mali ľudia v prípade nedostatku času zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa presunúť na bezpečné, alebo vopred určené miesto. Môže to byť kopec alebo vyšší svah. Vyplýva to z odporúčaní sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra (MV) SR, ktoré vo štvrtok zverejnila na sociálnej sieti.

„Pokiaľ máte dostatok času, vypnite alebo uzatvorte hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, dôležité vybavenie domácností premiestnite do vyšších poschodí, uzatvorte všetky okná. Odstráňte látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a podobne),“ radí rezort vnútra.

Evakuačné vozidlo a batožina

MV SR tiež odporúča občanom pripraviť si pre prípad krízovej situácie evakuačné vozidlo a batožinu. „Pripravte si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na dva až tri dni, zoberte si nepremokavú obuv a odev. Nejazdite cez zaplavené cesty alebo mosty, ak neviete odhadnúť hĺbku vody,“ uviedlo MV SR.

Ak sa človek ocitne v aute, ktoré zalieva voda, rezort radí okamžite vystúpiť, presunúť sa na vyvýšené miesto a zavolať na tiesňovú linku 112. Ľudia by tiež nemali zabudnúť na svoje okolie. MV SR odporúča informovať o situácii svojich susedov a pripraviť evakuáciu zvierat. Pripomína tiež dodržiavanie pokynov záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy a sledovanie pokynov v médiách.