Text je nevhodný a rasistický: Ľudia túto vianočnú pieseň milujú, niektorí ale žiadajú, aby ju ihneď zakázali

Niektorým prekáža, že vianočné piesne vyhrávajú v rádiách už od začiatku decembra. Iní sa tešia a pokojne ich budú počúvať celý mesiac. Medzi často hranými sa nachádza aj pieseň, ktorú by však podľa niektorých mali okamžite zakázať.

Mala pomôcť v boji proti hladomoru

Ako píše LADbible, počas decembra sa v rádiu donekonečna opakujú všetky vianočné klasiky, ako napríklad Do They Know It’s Christmas? Niektorí však na hit z roku 1984 zanevreli po tom, ako sa lepšie prizreli textu. Bob Geldof a Midge Ure napísali túto pieseň pred takmer 40 rokmi a reagovali ňou na vtedajší hladomor v Etiópii, ktorý BBC označila za „najbližšiu vec k peklu na zemi“. Približne 300 000 až 1,2 milióna ľudí zomrelo a viac ako 200 000 detí osirelo.

Odvtedy sa hrala každý rok a do januára 1985 sa z nej predalo približne 2,5 milióna kópií. Geldof dúfal, že sa vďaka nej podarí vyzbierať 70 000 libier (približne 81 600 eur) pre Etiópiu. No do roka sa vyzbieralo 8 miliónov libier (v prepočte viac ako 9,3 milióna eur). Posolstvo piesne, ktorá vznikla s tým najlepším úmyslom, však vyvolalo istú kritiku.

Niektorí dokonca nemôžu uveriť, že pieseň sa stále hrá, aj keď jej text je údajne rasistický a ignorantský. „Na Vianoce nebude v Afrike sneh, najväčším darčekom, ktorý tento rok dostanú, je život,“ spieva sa v časti piesne. Hoci vznikla v čase, keď časťami Afriky otriasal hladomor, je to podľa niektorých generalizácia naznačujúca, že rovnaký je celý kontinent.

Ľudia volajú po jej zákaze

Ďalšia časť piesne, s ktorou ľudia nesúhlasili, znie: „Kde nikdy nič nerastie, neprší ani netečú rieky, vedia vôbec, že je čas Vianoc?“ Ľudia poukazujú na to, že v Afrike síce sneh ľudia zažijú veľmi zriedkavo, no nie je to zázrak, ktorý nikdy nevideli. „Na kontinente v skutočnosti rastú plodiny, majú vodu a severná Afrika ako súčasť Rímskej ríše slávila Vianoce o niekoľko storočí skôr ako Anglicko,“ píše na blogu kritik piesne, Indrajit Samarajiva.

Podľa neho je text zlý aj v prípade, ak by malo ísť len o symboliku. „Čo táto metafora vyjadruje? Že Afrika je pusté, temné miesto, ktoré musia bieli ľudia zachrániť?“ pýta sa Samarajiva. Jeden používateľ na sociálnej sieti napísal: „Prosím, pozorne si vypočujte text a potom sa sťažujte vo svojej rozhlasovej stanici kvôli explicitnému rasizmu a nedostatku vianočnej atmosféry.“

Ďalší ľudia priznali, že text nikdy poriadne nepočúvali a až teraz si uvedomili, aký je hrozný a nevhodný. Niektorí nechápu, ako je možné, že sa pieseň vôbec ešte pravidelne hráva v rádiách.