Teploty budú cez sviatky atakovať rekordy, letné dni však v tento deň ukončia frontálne búrky. Pozrite si predpoveď

Už pár dní predpovede počasia avizovali, že Slovensko sa musí pripraviť na Veľkonočné sviatky, aké si zrejme nepamätajú ani staršie generácie. Ako informuje portál iMeteo.sk, teploty by mali atakovať tunajšie rekordy a hovoriť budeme môcť aj o letných dňoch. V tento deň však nastane zlom a dorazia aj búrky.

Teploty atakujúce 27 stupňov Celzia

Kým počas prvých sviatočných dní sa teploty dostali sotva na hranicu 20 stupňov Celzia, už počas soboty by sme sa mali dočkať prvého tohtoročného letného dňa. Ten je definovaný teplotami nad 25 stupňov Celzia, pričom v podobnom duchu sa bude niesť aj nedeľa.

„V sobotu sa maximá dostanú na +25 °C, v nedeľu už môžeme zaznamenať teploty až okolo +26 °C, a ak všetko vyjde tak, ako sa aktuálne javí, tak na Veľkonočný pondelok k nám príliv teplého vzduchu vyvrcholí a teploty by sa mohli dostať na hodnotu až okolo +27 °C,“ píše v predpovedi iMeteo.

Zlom by mal nastať počas spomínaného pondelka, kedy bude Európou postupovať studený front a prinesie búrkové počasie. Na Slovensko by mali doraziť večer. „Veľká noc nebude zaujímavá iba tým, že na naše územie prinesie prvý letný deň, ale aj tým, že by mala priniesť prvé výraznejšie frontálne búrky,“ špecifikuje ďalej portál.