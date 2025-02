Teórie divákov Dunaja, k vašim službám sa potvrdili a príbeh sa vracia späť na začiatok. Prichádza nostalgický moment

V prípade obľúbeného dobového seriálu sa dá rozhodne hovoriť o dôraze na detail. Tvorcovia totiž nemajú problém divákom niečo naznačiť aj prostredníctvom nejakej maličkosti a zistiť tak, či pozorne sledujú. Teraz to spravili znova a to takým spôsobom, že fanúšikovia seriálu ostali v šoku.

Ešte minulý týždeň mohli diváci o smrti mladej sólistky Jarky len polemizovať. Ako sme spomínali v článku, mali viacero teórií o tom, čo sa v skutočnosti stalo a vyzerá to tak, že sa nejedna z nich potvrdila. Zabudnutý gombík totiž potvrdil, že sa na jej smrti podieľal Walter Klaus a navyše ukážka k ďalšej epizóde potvrdzuje aj to, že Matúš nekoná z vlastnej vôle, ale vykonáva Klausove príkazy.

Vracia sa na začiatok

Matúšovo tajomstvo však nie je to jediné, čo ukážka k nasledujúcej epizóde prezradila. Holubec má totiž plán, ako opäť získať obchodný dom Dunaj do vlastných rúk a rozhodol sa doň zapojiť aj Editu. Tá ho síce odmietne, no následne sa obráti na Kláru s požiadavkou, akú rozhodne mladá mamička nečakala. Edita totiž chce, aby Klára vykradla trezor v Dunaji.

Ak seriál pozorne sledujete už od jeho začiatku, dobre viete, prečo sa Edita mohla obrátiť s touto prosbou práve na ňu. Navyše Klára svoje prehrešky bez problémov zopakovala aj Lukášovi Kudličkovi, aby si o nej mohol spraviť presnú mienku. Myslela si, že ho tým odradí, no stal sa presný opak.

Či jeho zaľúbenie pretrvá aj potom, čo sa Klára rozhodne súhlasiť a skutočne ukradne niečo, čo dnes patrí jemu, zostáva otázne. Okrem toho má už aj synčeka, na ktorého musí myslieť, a tak zatiaľ nie je jasné, či sa vôbec rozhodne Edite s týmto plánom pomôcť. Napriek tomu si diváci už po vyslovení tejto prosby zaspomínali na Klárine začiatky, kedy sa vlastne ani oficiálne ešte Klára nevolala.