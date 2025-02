Fanúšikovia Dunaja, k vašim službám so zatajeným dychom čakajú na odpoveď. Z ich teórií mrazí

Deviata séria Dunaja, k vašim službám naberá na obrátkach. Dej sa pomaly, ale isto komplikuje a na povrch vyplávujú tajomstvá z minulosti. Navyše hneď niekoľko postáv ponúka svoju nezištnú pomoc, no či je skutočne nezištná, ukáže len čas.

Posledná odvysielaná epizóda obľúbeného seriálu zanechala divákov v šoku. Hoci sa už predtým objavovali špekulácie, prečo Jarka nedorazila do sódovkárne, ktorú jej vybavil Kudlička, nikto nečakal, že by to mohlo mať takúto dohru. Hovorilo sa o tom, že jej možno Laco pomohol prejsť cez hranice, no ukázalo sa, že pravda je oveľa horšia.

Urobila to sama?

Odkedy sa Jarka objavila v seriáli, diváci zažívali akési „déjà vu“. Eva bola totiž kedysi presne v rovnakej pozícii a rovnako si myslela, že dokáže Waltera Klausa zmeniť, pretože verila, že pod uniformou je dobrý muž. Evu toto zmýšľanie takmer stálo život, nehovoriac o tom, že na chvíľu prišla o syna. Nakoniec však z tejto situácie ako zázrakom vyviazla živá, no to isté sa nedá povedať o Jarke.

Zistenie, že sa Jarka obesila, šokovalo nielen postavy v seriáli, ale aj divákov. Ako naznačuje ukážka, mnohí uveria tomu, že sa takto mladá speváčka rozhodla sama po tom, ako ju Eva vyhodila z kabaretu a pripravila o jej sen. Diváci však o tom presvedčení nie sú. Ako sa ukázalo, z jej smrti podozrievajú hneď niekoľkých ľudí, pričom hlavným podozrivým je Walter Klaus.

Našli sa však aj takí diváci Dunaja, ktorí si myslia, že s jej smrťou môže mať niečo spoločné Matúš, z ktorého sa stal v tejto sérii zradca. Aj tieto dohady sa však spájajú s Walterom Klausom, keďže ľudia špekulujú o tom, či Matúšovi nedal príkaz on, aby sa zbavil jeho milenky, nech sa Helga nič nedozvie.

Posledná teória, ktorá sa medzi divákmi objavuje, naznačuje, že do jej smrti môže byť zapletená Ela. Tá sa možno takto chcela pomstiť Eve, pretože má na ňu ťažké srdce, odkedy sa stala novou majiteľkou kabaretu.