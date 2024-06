Tento rok sa budeš na Fest Anči báť. 17. ročník bude trvať až 6 dní

17. ročník Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča sa bude konať až šesť dní – od 25. júna do 30. júna 2024 – v téme NOČNÁ MORA a aj tento rok prinesie tú najlepšiu animáciu z celého sveta. Fest Anča zabaví divákov nielen premietaniami, ale aj skvelými koncertmi, výstavami a prednáškami. Festival otvorí kultový japonský film Perfect Blue a na Fest Anču príde aj najvýraznejší tvorca súčasnej animácie Nikita Diakur. Pestrý program čaká aj na deti a po tretíkrát sa uskutoční i Študentské fórum.

Článok pokračuje pod videom ↓

Dostať sa do skrine aj pod posteľ

Téma festivalu bude ako každý rok prítomná v celom filmovom aj nefilmovom programe. V kurátorovaných pásmach filmov s názvami ako: Z čoho sú utkané sladké sny, Za každým mrakom je kúsok slnka či Kulty, rituály a veselé škrečky sa bude na nočnú moru nazerať z pohľadu snívania, moci, spoločenských predsudkov, tragikomédie, kultov či vnútorných démonov. Uvidíte tak hororové snímky vzbudzujúce strach a nepokoj ale i smiech.

Spolu s kurátorovanou kolekciou krátkych animovaných filmov premietneme aj diskusie s osobnosťami, ktoré sa viažu k prezentovaným témam. V rozhovoroch sa predstavia: projektová manažérka Ligy za duševné zdravie Liberty Blake Simon, psychológ Michal Hrozáň či antropológ Peter Maňo.

Hlavným hosťom 17. ročníka Fest Anče je nezávislý režisér a priekopník škaredej estetiky Nikita Diakur, ktorý vyhral a bol nominovaný na niekoľko cien prestížnych festivalov ako Clermont-Ferrand, Annecy či Toronto International Film Festival. Animátor vo svojej tvorbe spája náhodnosť s počítačovou simuláciou a nanovo tak definuje 2D animáciu. Na Fest Anči uvedie svoj masterclass, nadväzujúci na pásmo krátkych animovaných filmov s názvom Uvítanie chaosu. Ponúkne v ňom víziu sveta, v ktorom je chaos a spontánnosť zdrojom všetkej energie. V sekcii sa nachádza škaredá mačka, ktorej sa nedarí koexistovať v roztrieštenom svete, ale aj rave párty na predmestí.

„Diváci sa pomocou animovaného filmu môžu pozrieť na opomínané či periférne miesta, ktoré „strašia“ našu spoločnosť, aby sme lepšie spoznali seba aj svet okolo nás. Pretože podivnosť či nedokonalosť sú nielen niečím krásnym, ale môžu pre nás predstavovať cestu k tak veľmi potrebnej zmene,“ dopĺňa programový riaditeľ a kurátor fokusu Jakub Spevák.

Na tému nadväzuje aj tohtoročný vizuál, o ktorý sa už tradične postaral grafický dizajnér Marek Menke.

Celovečerné filmy

Výber celovečerných filmov sa rovnako nesie v symboloch nočných môr. Diváci budú mať možnosť navštíviť mystický svet aristokratických bielych myší v surrealistickej, ručne robenej stop-motion rozprávke pre dospelých Krvavý čas a červená priadza, ktorú nezávislá americká režisérka Christiane Cegavske starostlivo pripravovala trinásť rokov. Soundtrack k filmu naživo zahrá slovenský zvukový performer Bolka, známy jeho subverzívnou hudobnou produkciou.

Na Fest Anči si budete môcť pozrieť aj kultové japonské anime Perfect Blue. Psychologický triler sleduje Mimu, bývalú popovú hviezdu, ktorá prechádza na hereckú dráhu a čelí výzvam, ako modeling v bikinách a účinkovanie v televíznych drámach. Napätie sa stupňuje, keď sa v jej okolí začnú objavovať vraždy. Za filmom stojí režisér Satoshi Kon, ktorý má na konte aj slávne filmy ako Paprika, Miléniová herečka či Tokyo Godfathers (Tokijskí kmotrovia).

Ďalším celovečerným anime na Fest Anči je Chlapec a volavka z produkcie slávneho japonského štúdia Ghibli, ktorý tento rok získal Cenu Akadémie v kategórii najlepší animovaný celovečerný film. Majster animácie Hajao Mijazaki sa vydáva za hranice fantázie a snov, odkiaľ prináša najočakávanejší animovaný film posledných rokov. Trojicu kultových filmov uzatvára Mŕtva nevesta režiséra Tima Burtona. Dej tohto animovaného filmu sa odohráva vo viktoriánskej dedine v 19. storočí a sleduje príbeh Viktora, ktorý sa ožení s tajomnou mŕtvou nevestou, zatiaľ čo jeho skutočná nevesta na neho čaká vo svete živých.

V výbere celovečerných filmov nájdete Aurorin úsvit o 14-ročnej Aurore, ktorá prežila hrôzy arménskej genocídy a ušla do New Yorku. Do úplne inej, alternatívnej dimenzie vás pozve Jednorožčí chlapec. Neúspešný umelec Matty sa totiž po rozchode ocitne v zvláštnom, novom svete.

Novinkou 17. ročníka Medzinárodného festivalu Fest Anča je premietanie v multiplexe Ster Century Cinemas. Práve v kinosálach multiplexu budete mať možnosť vidieť film Kryptozoo rozprávajúci o zoologickej záhrade, ktorá zachraňuje a umiestňuje mytologické tvory ale i film Vojny jednorožcov, kde armáda plyšových medvedíkov cvičí mladých vojakov, aby bojovali proti jednorožcom, ktorí ohrozujú ich existenciu. Táto protivojnová, ekologická rozprávka čerpá z filmov Dnešná apokalypsa a Bambi.

„Vo svetle udalostí predchádzajúcich dní či mesiacov, veľmi citlivo vnímame, že sa náš sen o lepšom svete mení na nočnú moru, z ktorej sa len tak ľahko neprebudíme. Pocity frustrácie, neistoty či dokonca strachu sa stali bežnou súčasťou našich dní. No napriek tomu, že situácia, v ktorej sa nachádzame, sa zdá byť zúfalá, nie sme v nej sami,“ približuje tému festivalu programový riaditeľ a kurátor fokusu Jakub Spevák.

Kto rozhodne o víťazných filmoch?

Do 17. ročníka Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča bolo prihlásených takmer 1340 filmov, z ktorých predvýberová komisia vybrala 206.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča má prestížny status Academy Awards® Qualifying Festival, preto filmy, ktoré dostanú ocenenie Anča Award v kategóriách Najlepší krátky animovaný film a Najlepší slovenský krátky animovaný film môžu súťažiť v kategórii krátkych filmov na 97. ročníku Academy Awards®.

,,Na festivale budú filmy hodnotiť významné porotkyne a porotcovia z celého sveta, čo nás veľmi teší, “ vyjadrila sa riaditeľka festivalu Ivana Sujová.

O Najlepšom krátkom animovanom filme a Najlepšom študentskom krátkom animovanom filme bude rozhodovať nezávislý tvorca animovaných filmov Gabriel Gabriel Garble. Jeho nedávne filmy Večná lunárna láska a Maj sa dobre, láska moja cestujú po významných festivaloch ako Sundance či Annecy. Spoločnosť mu bude robiť Sébastien Sperer, ktorý pracuje pre Medzinárodný festival animovaného filmu Annecy ako filmový programátor, dramaturg, moderátor ale aj ako člen výberovej komisie a porotca. Trojicu porotcov doplní Waltraud Grausgruber, riaditeľka a spoluzakladateľka festivalu Tricky Women/Tricky Realities Festival vo Viedni – prvého festivalu animovaného filmu, ktorý je venovaný animácii žien a/alebo genderqueer umelcov. O Cene primátora Anča Award za Najlepší slovenský krátky animovaný film budú rozhodovať: nezávislý režisér a hlavný hosť festivalu Nikita Diakur, víťazka minuloročnej Fest Anče Élodie Dermange a filmový stratég Benoit Berthe Siward, ktorý pomohol viacerým krátkometrážnym a celovečerným filmom získať celkovo 20 nominácií na Oscara®, vrátane filmov Utiecť, Ulita Marcel s topánkami a víťaza Oscara® Stierač čelného skla.

Anča Award za Najlepší animovaný videoklip bude vyberať trio v zložení: David Štumpf – mladý slovenský animátor a režisér, ktorý v roku 2024 vyhral cenu Emmy, Helena Hájková – súčasť hudobného dua Zaffer 9, vystupujúca aj ako DJ-ka pod menom Vermilion a Helga Fodorean – kultúrna manažérka, filmová producentka a prezidentka asociácie Animest.

Sprievodný program

Fest Anču však netvoria len filmy! Súčasťou 17. ročníka festivalu budú aj koncerty, DJ sety a masterclassy, ktoré si užijete v priestoroch obľúbenej Stanice Žilina-Záriečie a výnimočnej Novej synagógy.

Môžete sa tešiť na perkusívne sety hypertalentovaných মm. (čítajte mwo). V svojej hudbe si kladú otázku, ako sú korene queer a BIPOC (Black, Indigenous, (and) People of Color) klubovej hudby reflektované, vymazávané a privlastňované naprieč západným klubovým spektrom.

Na návštevníkov čaká aj energetické hudobné vystúpenie parížskeho producenta DJ Lycox. Záber jeho hudobných produkcií je široký – introspektívny afrohouse sedí vedľa cinematických jungle exkurzií a pomalšie BPM nasledujú melodickejšie tracky s tradičnými ,,latas“ batida perkusiami.

Jedným z festivalových vrcholov bude aj nesúrodá atmosféra dychberúcej hudby, ktorú predstaví Alina Astrova, vystupujúca pod umeleckým menom Lolina. Zaoberá sa témami ako nevraživosť, imigrácia a spoločenská nerovnosť v Londýne, pričom jej hmlisté vokály pohlcujú slová do ťahavých melódií a vytvárajú niečo jedinečne krásne.

Sprievodný program ponúkne aj špecifické poňatie klubovej elektroniky, ktoré predstaví duo Zaffer 9, teda Helena Hájková a Viktor Jenčuš. Na festivale tiež vystúpia: Tucano Urbano, DJ VLZQUES, seafur, Krishpin, Evil Medvěd či PiNKBUS: Venice Intervention.

V rámci sprievodného programu na vás čakajú aj masterclassy a prednášky. Kameramanka Denisa Buranová a jej kamerový tím porozprávajú o práci na bábkovom filme pre deti Tonko, Slávka a kúzelné svetlo, za ktorý dostala Denisa Buranová ocenenie Slnko v sieti. Katarína Nádaská, významná slovenská etnologička, bude prednášať o nočnej more v historickom kontexte. Zameria sa hlavne na prežívanie queer ľudí na slovenskom vidieku.

Podnetná bude aj výstava Nevedomie slovenskej animátorky, maliarky a ilustrátorky Martiny Malovaníkovej o drastických impulzoch dnešnej doby, ale aj výstava Unless Useless od Toasted_Bread. Na Fest Anču sa vráti aj legendárny formát Animation Karaoke Battle.

Program pre filmových profesionálov

V rámci Fest Anče sa tiež odohrá každoročná konferenčná Industry day sekcia pre domácich profesionálov animácie. V piatok 28. júna v priestoroch Rosenfeldovho paláca budú producenti, školy a tvorcovia z oblasti animácie prezentovať svoju tvorbu a diskutovať o aktuálnych témach v priemysle animovaného filmu.

Neoddeliteľnou súčasťou Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča je aj Študentské fórum, ktoré sa uskutoční už po tretí raz. V priestoroch Novej synagógy od 25. do 27. júna 2024 budú mať študenti a pedagógovia z desiatich európskych škôl prostredníctvom dynamických diskusií a prezentácií možnosť podeliť sa o skúsenosti, vymeniť si nápady a pomôcť formovať budúcnosť vzdelávania v oblasti animácie.

Detský program

Rodiny s deťmi sa môžu aj tento rok tešiť na program, ktorý pre nich Fest Anča pripravila. Na deti čakajú podnetné filmové príbehy, čítačka, divadelné predstavenie i tvorivé dielne v inšpiratívnom prostredí.

V medzinárodnej súťaži krátkych animovaných filmov pre deti uvedieme deväť výnimočných titulov, ktoré ich tvorcovia vytvorili v priebehu posledných dvoch rokov. O výhercovi Anča Award za Najlepší detský animovaný film rozhodne špeciálna detská porota.

Rozhodne by deti nemali premeškať príbeh o zamilovaných ponožkách, odvážnom chrobáčikovi, Dažďovom chlapcovi, ale aj film o kolobehu prírody, ktorý bude skúšať ich pozornosť.

Pre deti sú prichystané aj dve sekcie nesúťažných filmov, ktoré ich však môžu zaujať rovnako ako tie súťažné! V prvom bloku môžu vidieť snímku Bobo zo štúdia Ové Pictures o dôležitosti zázrakov v našich životoch. V druhej sekcii filmov ich zas v napätí udrží filmová hádanka Čo je v tej krabici?

Rodiny s deťmi si môžu užiť aj špeciálne premietanie najnovších dielov večerníčku Drobci o dvoch nezbedných bratoch. No Fest Anča si pre najmenších nachystala i výbery filmov Zelený slon pre deti od 7 rokov a Kúzelné priateľstvá o vrúcnych a nezvyčajných vzťahoch kamarátov, vhodné pre deti od 3 rokov.

Aj v programe celovečerných filmov si deti a ich rodičia prídu na svoje. Myška a medveď na cestách sa dozvedia o prísnom zákaze hrania na hudobné nástroje. Nerozluční kamaráti sa pokúsia nezmyselné nariadenie napraviť, aby sa do medvedej krajiny navrátila nielen hudba, ale aj radosť. V multiplexe Ster Century Cinemas sa premietne slovenská rozprávka Tonko, Slávka a kúzelné svetlo o jedenásťročnom Tonkovi, ktorý od narodenia svieti a v multiplexe si budete môcť vychutnať i film Nina a tajomstvo malého ježka.

Detský program na Fest Anči však nie je iba o filmoch! Detskí návštevníci sa môžu tešiť na netradičné spracovanie predstavenia Kozliatka a vlk z dielne Divadielka Maťo o tom, že aj obyčajný hlad môže byť nočná mora. Deti sa tiež môžu zúčastniť strašidelného výtvarného workshopu, kde naberú odvahu postaviť sa svojim strachom a so strašidlami sa dokonca skamarátia. Na deti čaká aj čítačka bez obmedzenia veku Nebojím sa báť, ktorá poskytne bezpečný priestor na zdieľanie úryvkov obľúbených kníh aj vlastnej tvorby.

O Fest Anči

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je jediný slovenský multimediálny festival zameraný na animovaný film primárne pre dospelého diváka, ktorý sa koná v Novej synagóge v Žiline, v kultúrnom centre Stanica Žilina-Záriečie, Mestskom divadle Žilina, v Rosenfeldovom paláci a v žilinskom Artfore.

Cieľom festivalu je prezentovať súčasné progresívne animované filmy spolu s tým najlepším z histórie žánru. Festival sa snaží zvyšovať povedomie o animovanom filme ako o plnohodnotnej umeleckej forme a vzdelávať svoje publikum o rôznych podobách animácie.

Festival každoročne zahŕňa medzinárodnú súťaž animovaných krátkych filmov a hudobných videí, ale aj tematické a špeciálne fokusované filmové sekcie.

Medzinárodný festival animácie Fest Anča je prvým a zároveň jediným filmovým festivalom na Slovensku s prestížnym štatútom Academy Awards® Qualifying Festival. Filmy, ktoré dostanú ocenenie Anča Award v kategóriách Najlepší krátky animovaný film a Najlepší slovenský krátky animovaný film môžu súťažiť v kategórii krátkych filmov na 97. ročníku Academy Awards®.

17. ročník Fest Anče sa po prvýkrát koná aj v multiplexe Ster Century Cinemas v obchodnom dome Mirage, kde si návštevníci budú môcť pozrieť až štyri filmy.

Fest Anča ponúka počas šiestich dní prednášky, premietania pre deti a množstvo ďalších sprievodných podujatí. Súčasťou Medzinárodného festivalu animácie Fest Anča je aj Študentské fórum.

Aj tento článok ste si mohli prečítať do konca vďaka našim predplatiteľom.

Staňte sa súčasťou PREMIUM klubu a získate benefity v hodnote 28 €.