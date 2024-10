Tento legendárny film ste celé desiatky rokov chápali úplne zle: Je o niečom inom, než si myslíte

Pri sledovaní niektorých snímok sa nám dokáže priam až zatočiť hlava. Do tejto kategórie môžeme zaradiť ikonické snímky ako Klub bitkárov, Sedem, Čierna labuť alebo Americké psycho. A práve tomu poslednému spomínanému sa teraz povenujeme. Tak schválne, skúste si ho vybaviť a zamyslieť sa nad tým, čo sa v ňom vlastne odohrávalo.

Ak si myslíte, že ste Americké psycho rozlúskli a bez problémov ste mu prišli na kĺb, možno vás teraz presvedčíme o opaku. Christian Bale tu geniálne stvárnil postavu Patricka Batemana, muža dvoch osobností — na jednej strane úspešného finančníka, ktorý ale okrem toho pácha brutálne krvavé zločiny.

Nemalo ísť o žiadny sen

Ak môžeme niečo s určitosťou povedať o Americkom psychu, tak to, že pre diváka počas jeho sledovania nie je nič úplne jasné. A tento pocit u mnohých z nás neustúpil ani po tom, ako sme film dopozerali. Alebo dokonca za tie roky niekoľkokrát.

Looper už dávnejšie priniesol vysvetlenie režisérky tohto skvostu — Mary Hallon, upozornil portál LADbible. Tá vraj nikdy nemala v úmysle docieliť to, aby si diváci mysleli, že to, čo sa na plátne deje, je len snovou sekvenciou. Tak ak ste náhodou nadobudli presvedčenie, že sa tomuto hrdinovi niektoré veci len snívali a neudiali sa, nebolo to celkom tak.

Scenáristka Guinevere Turner k tejto téme doplnila, že divák postupne začína vidieť realitu očami Patricka Batemana, čiže práve to je kľúčom a vysvetlením toho, či sa niektoré scény naozaj odohrali alebo vznikli iba v jeho hlave.

Takže máme pre vás už len jedno odporúčanie — chytro do obchodu po pukance, pretože nastal čas osviežiť si Americké psycho. A ak ste ho náhodou ešte nikdy nevideli a chcete zažiť pred obrazovkami pocit poriadneho mindfucku, je váš plán na dnešok jasný.