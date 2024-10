Romantický film na Netflixe spôsobil medzi Slovákmi ošiaľ: Nevedia mu odolať, má hviezdne obsadenie aj pikantné scény

Vonku je poriadne sychravo, a to znamená len jedno — už sa nevieme dočkať toho, keď po práci alebo škole prídeme domov, pripravíme si horúci nápoj, zabalíme sa do deky a šup pred televíziu. Na TikToku tomu dnešní mladí hovoria, že začala „hoa hoa hoa“ sezóna, čo odkazuje na ikonickú ságu Twilight. Veríme, že tú všetci poznáte naspamäť odpredu i odzadu, preto máme pre vás iný tip.

Článok pokračuje pod videom ↓

Absolútnym filmovým hitom Netflixu je v týchto dňoch snímka s názvom Lonely Planet. Nie, nejde o žiadny cestopis, ale o romantiku s hviezdnym obsadením. V preklade Planéta osamelých sŕdc, pochádzajúca z dielne režisérky Susannah Grant, ktorá má na svojom konte napríklad skvelú kriminálnu drámu Unbelievable z roku 2019, a tentoraz do svojej novinky obsadila Lauru Dern a Liama Hemswortha.

Laura Dern stvárňuje spisovateľku, ktorá sa po rozchode v Maroku stretáva s mladším mužom a medzi dvojicou prebehne iskra, opisuje distribútor.

Diváci film zaškatuľkovali ako priemer

Napriek tomu, že podľa čísel sa snímka teší veľkej diváckej pozornosti, prakticky po celom svete sa nachádza medzi najsledovanejšími (a na Slovensku je dokonca jednotkou), ukazuje FlixPatrol, neteší sa najvyšším hodnoteniam. Na ČSFD filmu svieti len 51 % a podobne to vyzerá na platforme IMDb, kde obstál na 5,8/10.

Diváci sa vo svojich recenziách rozchádzajú v názoroch vari úplne na všetko. Kým niekto vyzdvihol výkon Laury Dern, ďalší jej ho vôbec neverili. Potom sa objavila kritika aj na Liama Hemswortha, no podľa iných názorov práve jeho výkon, ako jediný, film ťahal dopredu. Viacerí sa zhodli len na zaujímavom prostredí, do ktorého je snímka zasadená.

„Ťahalo sa to a ťahalo… a ťahalo by sa to až doteraz, keby ma neprebrali pikantné scény, ktoré trvali tak 4 sekundy,“ zhodnotila snímku jedna z nie veľmi spokojných diváčok. „Celkom plochá a nudná akože romantická dráma, ktorá nefunguje ani ako dráma, ani ako romantické čokoľvek,“ podotkol ďalší.

No ak patríte medzi fanúšikov filmov, pri ktorých netreba veľmi rozmýšľať a pri ktorých neublíži ani to, ak na chvíľu zatvoríte oči, Planétu osamelých sŕdc si môžete pustiť pri vylihovaní na gauči a pravdepodobne tým nič nepokazíte.