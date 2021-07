Trpeli schizofréniou, každý z nich si myslel, že je Ježišom. Takýmto krutým spôsobom ich chcel psychológ ilúzie zbaviť

Medzi tie bizarné sa jednoznačne radí aj experiment Miltona Rokeacha. Psychológ prinútil troch mužov, aby spolu dva roky nažívali. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby každý z nich netrpel bludnou predstavou, že je Mesiáš. Ako experiment dopadol?

Čo sa stane, keď sa v jednej miestnosti stretnú traja spasitelia?

V roku 1959 sa Rokeach rozhodol, že prinúti k spolužitiu troch psychiatrických pacientov, Leona Gabora, Josepha Cassela a Clydea Bensona. Každý z nich trpel schizofréniou, liečil sa v psychiatrickej nemocnici v michiganskom meste Ypsilanti a všetci si mysleli, že sú spasitelia. Psychológ Milton Rokeach si totiž myslel, že takýmto spôsobom si muži uvedomia, že nemôžu byť spasiteľmi všetci traja, teda ním nie je ani jeden z nich.

Takéto delúzie sa vyskytujú u psychiatrických pacientov aj dnes a ničím výnimočným neboli ani v minulosti, sú jedným z príznakov schizofrénie, ale aj iných ochorení. Rokeach si všimol, že v dvoch rôznych nemocniciach sa liečili ženy, ktoré o sebe verili, že sú Matky Božie. Keď sa jedna pacientka dozvedela o tej druhej, údajne si uvedomila, že predsa nemôžu byť dve Matky Božie, teda sa zrejme mýlila, pokiaľ išlo o jej identitu. Práve to Rokeacha inšpirovalo k ďalším experimentom s pacientmi trpiacimi delúziami, píše portál All That Is Interesting.

Psychológ sa odvolával na Bibliu, v ktorej sa píše, že Boh je predsa len jeden. Myslel si, že ak v miestnosti bude viacero ľudí s rovnakou delúziou, zistia, že ich uvažovanie je iracionálne a pomôže im to vyliečiť sa, podobne ako v prípade spomínaných pacientiek. Leon, Joseph a Clyde trpeli rôzne závažnými delúziami a ich vek sa pohyboval od 38 do 70 rokov.

Kráľ kráľov, Pán Pánov

Joseph mal v tom čase 58 rokov a v nemocnici strávil už dvadsať rokov. Predtým sa živil ako spisovateľ a aj keď nikdy v Anglicku nebol, tvrdil, že je Angličan. 70-ročný Clyde trpel zároveň aj demenciou, mal rád rybárčenie a rád spomínal na prácu na železniciach. 38-ročného Leona prijali do liečebne po tom, čo nútil svoju matku, aby ho uznávala ako Boha. Rôzne nemocnice navštevoval už od detstva a ani jeho matka nebola mentálne zdravá.

Keď sa muži prvýkrát stretli pod dohľadom Rokeacha, každý sa predstavil svojím vlastným menom, ani jeden z nich však nezabudol zdôrazniť, že je ten pravý spasiteľ. To, samozrejme, vyvolalo v miestnosti okamžite napätie, informuje portál IFLScience. Leon pri predstavení tvrdil, že v jeho rodnom liste je jeho identita nasledovná: Dr. Domino Dominorum et Rex Rexarum Simplis Christianus Peuris Mentalis Doktor, čo v preklade znamená Pán Pánov, Kráľ Kráľov, Jednoduchý kresťanský chlapec a psychiater. Okrem toho, jeho rodný list údajne potvrdzuje, že je Ježiš Nazaretský.

To sa ďalším dvom pacientom, samozrejme, nepozdávalo a začali na seba navzájom pokrikovať, správali sa nepriateľsky a snažiť sa dokázať, kto je ten pravý Ježiš. Leon sa neskôr vyjadril, že toto sedenie bolo mučenie a Rokeach sa im snažil vymyť mozgy. Clyde dokonca veril, že zvyšní dvaja pacienti v skutočnosti vlastne ani nie sú nažive a prehovárajú z nich len akési stroje, dočítame sa v archíve. Rokeach sa však s týmto neuspokojil a zariadil, aby mali pacienti izby vedľa seba, aby sedávali spolu na obedoch a aby boli spoločne zaradení aj v pracovných skupinách.

Napätie sa stupňovalo

Takto spolu strávili niekoľko týždňov, no neustále sa hádali a každým dňom boli muži zmätenejší a frustrovanejší. Padali dokonca aj nadávky a vyhrážky. Každý z nich veril, že stvoril zvyšných dvoch, prípadne, že sú menej významnými božstvami. Rokeach sa napokon rozhodol, že sa s nimi pohrá a každému z nich poslal vymyslený list. Leon obdržal list od fiktívnej manželky Madame Yeti Woman, v ktorom mu sľubovala, že za ním čoskoro príde. Keď sa však neukázala, muž bol nahnevaný a zmätený. Joseph dostal list od vedenia nemocnice. Listov prišlo ešte niekoľko, v nich boli inštrukcie hovoriace o tom, ako by muži mali zmeniť svoje správanie. Keď sa však Rokeach začal na listy vypytovať, pacienti s ním prestali komunikovať.

Encounters and engagements with The Three Christs of Ypsilanti by Milton Rokeach (@danobrienwriter) https://t.co/JDopsHAk9a — The TLS (@TheTLS) May 18, 2020

Nič sa však nezmenilo, čo sa týkalo ich delúzií. Každý z nich stále veril, že je spasiteľ a jeden druhého obviňovali zo šialenstva a z toho, že ním niekto manipuluje. Rokeach sa teda rozhodol pre ďalší krok a napísal o svojej štúdii troch Ježišov falošný článok a nahlas ho mužom prečítal. Josepha, Leona a Clydea list psychicky zložil, boli z neho zúfalí, nešťastní a nahnevaní, nezbavil ich však delúzií.

Jeden z Rokeachových študentov sa už napokon nemohol viac len nečinne prizerať a nahlásil psychológa za neprimeranú krutosť voči pacientom. Raz sa totiž Rokeach Leona pokúsil vyliečiť z delúzie tým, že najal krásnu mladú študentku, aby ho zvádzala. Myslel si, že telesná túžba chorobu vylieči. Leon sa zamiloval, no delúziou trpel aj naďalej a keď prišiel na to, že išlo o podvod, utiahol sa.

Z troch Ježišov sa stali traja priatelia

S postupom času napokon muži začali o svojich delúziách vtipkovať. Stali sa z nich priatelia a jeden druhého chránili pred ostatnými. Leon sa dokonca vyjadril, že okrem nich nemá iných priateľov. Neskôr o svojich spasiteľských delúziách prestali hovoriť, tejto téme sa vyhýbali a rozprávali sa len o bežných, neškodných veciach. Kruté experimentovanie však trvalo celkovo až dva roky.

Po dvoch rokoch Rokeach videl, že nedosiahol v podstate nič, okrem toho, že si Leon zmenil meno. O Rokeachovom experimente vznikol v roku 2017 film, kde sa hlavných úloh chopili herci, ako Richard Gere či Peter Dinklage. Film má názov The Three Christs of Ypsilanti a Rokeach napísal aj rovnomennú knihu. V nej však tvrdil, že trom spasiteľom pomohol a urobil významný objav.

To sa však nestalo, čo neskôr aj priznal. Vyjadril sa, že on síce mužov nevyliečil, zato však oni pomohli jemu pochopiť, že nie je všemocný. Priznal, že experiment bol neetický a nemal právo hrať sa na Boha a kruto sa zahrávať so životmi iných, píše portál Slate.