Táto skupina Slovákov sa cíti byť ukrivdená, potraviny pre nich lacnejšie nebudú: Takto sa vyjadrilo ministerstvo

Slovákov v septembri šokovalo zvýšenie DPH z 20 na 23 percent, o ktorom rozhodla vláda Roberta Fica. Ospravedlňovala to však tak, že ju zníži na vybrané základné potraviny. Pri nich by sme od budúceho roka mali platiť len 5 percent, no vláda zabudla na dôležitú skupinu obyvateľov.

Článok pokračuje pod videom ↓

Celiatici, odkázaní na špeciálne a drahé bezlepkové produkty, sa pomoci nedočkali. Nedávno sme vám predstavili zoznam potravín so zníženou sadzbou DPH, bezlepkové produkty by ste však na ňom hľadali márne. Približne 32-tisíc Slovákov preto cíti krivdu a oproti ostatným si budú musieť hlbšie siahnuť do peňaženiek.

Majú si piecť sami

Akoby to nestačilo, vláda sa rozhodla, že ľudí s intoleranciou na lepok zapriahne do práce. Na recept si môžu predpísať menej chleba, no majú možnosť dostať viac múky a piecť si tak chlieb doma. Celiatikom sa taktiež od 1. októbra bude preplácať omnoho menej cestovín.

Doteraz si mohli celiatici dať predpísať dokopy 10 kilogramov dietetických surovín a potravín na mesiac. Od 1. októbra 2024 zdravotná poisťovňa uhradí 10 kilogramov dietetických surovín (múka, krupica, strúhanka) a okolo 1,9 kilogramu potravín (chlieb, cestoviny).

Situáciu si po troch týždňoch uvedomilo aj ministerstvo a údajne v konsolidačnom balíku ešte môžu nastať zmeny, píše portál Noviny.sk. „Napríklad, päť percent DPH napríklad na bezlepkový chlieb. Dôležité je, aký je dopyt na rozpočet. Ak to budú jednotky miliónov, som ochotný sa o tom baviť,“ povedal Kamenický.

„Tak ako pri klasických potravinách, do nižšej sadzby DPH patria len vybrané potraviny, rovnaký princíp by mal byť uplatniteľný aj pri potravinách pre celiatikov,“ dodal. Uvažuje sa vraj najmä o chlebe a základnom pečive.