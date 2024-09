Táto skupina ľudí bude mať od januára dôvod na radosť. Za týchto podmienok môžu odísť do penzie

Niektoré ročníky stále odchádzajú do dôchodku na základe tabuľky. Dôchodkový vek je známy pre ľudí narodených pred rokom 1967 a prehľadná tabuľka zohľadňuje okrem ich roku narodenia aj pohlavie a počet narodených detí.

Ako informuje Sociálna poisťovňa, do riadneho dôchodku môže ísť každý, kto dosiahol dôchodkový vek a získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia. Dosiahnuť je pritom potrebné všeobecný dôchodkový vek, no ten sa v niekoľkých prípadoch mení. Portál Finsider uviedol hneď niekoľko príkladov ľudí, ktorí môžu už od januára 2025 začať poberať starobný dôchodok.

Kto má nárok

Na základe tabuľky budú môcť ísť do dôchodku napríklad bezdetní ľudia, ktorí sa narodili na konci roka 1961. Do dôchodku totiž môžu odísť vo veku 63 rokov a dva mesiace. Ak sa teda narodili v novembri 1961, v januári budú mať dosiahnutý dôchodkový vek a v prípade, že získali aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, nič im nebráni v tom, aby spokojne odišli do penzie.

To však nie je jediná skupina ľudí, ktorá môže s príchodom nového roka rovno odísť do dôchodku. To isté totiž platí aj pre ženy, ktoré sa narodili v januári 1963 a vychovali tri deti. Do dôchodku totiž môžu odísť presne vo veku 62 rokov, keďže sa im vďaka deťom dôchodkový vek skrátil.

Vo výnimočných prípadoch sa dôchodkový vek skracuje o deti mužom a aj pri nich môže nastať situácia, v ktorej môžu odísť do dôchodku už v januári 2025. Týka sa to napríklad otcov s dvoma deťmi, ktorí sa narodili v septembri 1962.

Celú prehľadnú tabuľku nájdete TU.