Vek odchodu do dôchodku v roku 2025 opäť narastie: Vypočítajte si ten svoj podľa jednoduchej tabuľky

Niektoré ročníky odchádzajú do dôchodku podľa tabuľky, mladším sa však bude odchod do penzie vzďaľovať. Môže za to dôchodková reforma bývalej vlády.

Ako informuje portál Finsider, v súčasnosti je známy dôchodkový vek poistencov, ktorí sa narodili pred rokom 1967. Tí odchádzajú do dôchodku na základe tabuľky, ktorú zverejnila Sociálna poisťovňa. Tá ďalej dodáva, že dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1966 bude známy päť rokov pred dovŕšením dôchodkového veku poistenca a stanoví sa opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Ako sa mení dôchodkový vek

Dôchodkový vek sa v súčasnosti zvyšuje približne o dva mesiace ročne. To sa však čoskoro zmení a mladší pôjdu do dôchodku na základe toho, aká stredná dĺžka dožitia je v danej krajine. Automatický rast sa však bude týkať až ľudí narodených v roku 1967 a neskôr.

Čo však stále platí je to, že dôchodkový vek sa znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. S počtom detí sa pritom pri odchode do dôchodku prioritne ráta u žien, no vo výnimočných prípadoch má nárok na zníženie aj otec. Takýto špecifický prípad pritom posudzuje samotná Sociálna poisťovňa.

Do dôchodku sa zatiaľ odchádza na základe tabuľky, ktorú nájdete TU. Jej platnosť v podstate platí do roku 2030, keďže od tohto roku by sa malo ísť do penzie vo veku 64 rokov. Dovtedy sa však stále riadime dátumom narodenia jednotlivca a tiež počtom vychovaných detí. Vo veku 64 rokov môžu do penzie odísť muži a bezdetné ženy, ktoré sa narodili v roku 1966. Pre staršie ročníky je dôchodkový vek nižší.