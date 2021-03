Tanzánia má historicky prvú prezidentku, iba dva dni po smrti doterajšej hlavy štátu

Stala sa tak prvou ženou na čele tejto východoafrickej krajiny po tom, čo v stredu náhle zomrel na zlyhanie srdca prezident John Magufuli. Informovala o tom agentúra AFP.

“Ja, Samia Suluhuová Hassanová sľubujem, že budem čestná a budem dodržiavať a ochraňovať ústavu Tanzánie,” povedala 61-ročná nová líderka krajiny na slávnostnej ceremónii v hlavnom meste Dar es Salaam, na ktorej sa zúčastnili vysokopostavení štátni činitelia.

V úrade by mala zotrvať do roku 2025

Podľa tanzánijskej ústavy v prípade úmrtia prezidenta doslúži zvyšok jeho funkčného obdobia úradujúci viceprezident. Tamojšia opozícia vo štvrtok vyzvala, aby Suluhuovú Hassanovú uviedli do úradu hlavy štátu čo najskôr, aby v krajine nenastalo ústavné vákuum. V úrade by mala zotrvať do roku 2025, keď sa malo skončiť funkčné obdobie zosnulej hlavy štátu.

Pozorovatelia očakávajú, že nová prezidentka, ktorú charakterizuje mierne a konsenzuálne vyjadrovanie, by mohla prísť s iným štýlom vládnutia než doterajší autoritatívny líder Maiduguri. Obávajú sa však, že na ňu budú vyvíjať silní tlak exprezidentovi stúpenci.

Skutočnosť, že Magufuli sa na verejnosti naposledy objavil 27. februára, vyvolala špekulácie o jeho zdravotnom stave. Hovorilo sa tiež o tom, že sa mohol nakaziť novým koronavírusom. Tamojší predstavitelia to však popreli.

Magufuli zvíťazil v prezidentských voľbách z roku 2015 a vlani v októbri si v sporných voľbách zaistil zaistil ďalšie päťročné funkčné obdobie.

V Afrike je okrem Tanzánie aktuálne len jedna úradujúca prezidentka, a to v Etiópii.