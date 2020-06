Talianske mestečko blízko mora, ktoré porazilo koronavírus, predáva domy za 1 euro

Teraz máte jedinečnú príležitosť vlastniť kúsok raja. Talianske mestečko, ktoré sa označuje za „covid-free“ predáva domy za smiešne ceny. Vysnívaný domov si môžete kúpiť už za jediné euro.

Ako informuje portál Travel and Leisure, na trh začali opäť pribúdať lacné domy v idylických talianskych mestečkách. V snahe prilákať obyvateľov a znovu vybudovať komunitu, v mnohých talianskych mestečkách bolo možné kúpiť domy od jedného eura už minulý rok. Na podobné ponuky lákali napríklad Ollolai či Binovia a nedávno sa k nim pridala aj sicílska Bivona.

Aj keď je v Bivone množstvo neobývaných domov, historické centrum mestečka stále žije a čaká len na to, kedy mu noví obyvatelia vdýchnu druhý život. Podobne je na tom aj mestečko Cinquefrondi v regióne Kalábria. Starostka mesta Michele Conia sa pre CNN vyjadrila, že štartuje operáciu s názvom Operation Beauty, ktorej cieľom je opäť oživiť aj tie časti mesta, ktoré boli doteraz opustené a schátrali.

An Italian town that declared itself „Covid-free“ is selling $1 houses https://t.co/AxS8W22EpN pic.twitter.com/Q3wrQYYC8L

