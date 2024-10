Takýto zvrat v Mame na prenájom nik nečakal, diváci ostali v slzách. Osud obľúbenej postavy sa ešte viac skomplikuje

Diváci seriálu Mama na prenájom zažili poriadny šok. V obavách sledovali, ako ich obľúbená postava padla na zem a neskôr skončila v nemocnici, bojujúc o svoj život.

Článok pokračuje pod videom ↓

Posledná odvysielaná epizóda Mamy na prenájom šokovala divákov a nechala ich so zatajeným dychom čakať na ďalšiu. Gál, Tomáškov biologický otec, v nej totiž napadol Martina a ten skončil v nemocnici s vážnymi zraneniami. Epizóda navyše končí tým, že začnú pípať prístroje, na ktoré je Martin napojený, a tak sa diváci obávajú, že to znamená to najhoršie.

Obavy divákov

„Prežije to?“ Otázka, ktorá zaujíma väčšinu divákov a ktorá sa objavila aj v komentároch na sociálnej sieti. „Veľmi to v nemocnici pípalo, ako keď išiel zomrieť, ale snáď to nebude pravda,“ zareagovala na to diváčka. Tretia zas píše: „Nenávidím Gala a dúfam, že Martin bude v poriadku.“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Mama na prenájom (@mamanaprenajom.markiza)

Tí, ktorí si môžu pozrieť epizódy vopred, vedia, že sa Martinov stav nakoniec stabilizuje a Naďa dostane nádej na to, že sa jej manžel čoskoro preberie. Nebude to však ona, pri kom Martin konečne otvorí oči. Tomáško sa s ním totiž bude zhovárať pri nemocničnom lôžku a po milom vyznaní, kedy sa ho spýta, či ho môže volať ocino, sa Martin preberie a odpovie mu: „Môžeš, Tomi.“

Hoci sa tak môže zdať, že sa všetko na dobré obráti a Martin sa bez problémov zotaví, ukážky na nasledujúcu epizódu prezradili, že to nebude také ružové. Aj keď totiž spoznal malého Tomáška, na Naďu si, bohužiaľ, nespomenie.

„Neviete mi povedať, kto je táto žena? Stále je tu so mnou. Asi by som ju mal poznať, ale netuším, kto to je,“ pýta sa Martin doktora, pričom Naďa vyzerá byť z jeho slov v šoku.

Všetko sa ešte viac skomplikuje