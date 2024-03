Takto vyzerá ruský mier: V Banskej Bystrici sa objavila rozstrieľaná ukrajinská sanitka. Rozdelila obyvateľov mesta

Ráno 24. februára zaútočili Rusi na Ukrajinu. „Špeciálna vojenská operácia na Ukrajine“, ako Rusko svoju agresiu označilo, trvá už viac ako dva roky. Vojne predchádzala anexia Krymu v roku 2014, odkedy sa oficiálne hovorí o rusko-ukrajinskej kríze. Ide o najväčší konflikt v Európe od konca druhej svetovej vojny a o jeden z najväčších konfliktov vo svete 21. storočia.

Aj keď sa Slovensko okamžite zomklo a pomoc odídencom z Ukrajiny bola obrovská, ochota a empatia časom opadli. Pomoc ustala a zo strany Slovákov sa začali čoraz viac ozývať nenávistné a negatívne narážky voči Ukrajincom. Túto apatiu zrejme vystupňovali aj politické špičky a nejasné smerovanie zahraničnej politiky.

Spoločnosť je rozdelená

Aj preto sa rôzne organizácie alebo dobrovoľníci snažia Slovensku ukazovať vplyvy Putinovej agresie na suverénnu krajinu. Z Ruska sa totiž čoraz viac ozýva, že Ukrajinou to nekončí, bývalý prezident Medvedev dokonca ukázal aj mapu s novými hranicami.

Na Slovensku však súcit a spolupatričnosť strieda nenávisť, spochybňovanie a popieranie faktov. Spoločnosť sa rozdelila aj priamo v srdci krajiny, v Banskej Bystrici, kde sa pri Múzeu SNP objavila ukrajinská sanitka. Neskôr ju presunuli bližšie k námestiu Slobody, pri hotel Lux.

Vozidlo je rozstrieľané a má ľuďom ukázať, ako v praxi vyzerá Putinova špeciálna operácia a „denacifikácia“ a ako v realite končia jeho sľuby a vyhlásenia o tom, že nechce útočiť na civilné obyvateľstvo. „Sanitka z Ukrajiny rozstrieľaná ruskými guľkami. Takto nejako vyzerá ruský mier.“ Napísal jeden z Bystričanov do skupiny na facebooku.

Na malej vzorke komentujúcich sa opäť ukázalo, aká je naša spoločnosť rozdelená. Kým jedna skupina vyjadrila znepokojenie nad tým, čo sa u nášho suseda deje, tá druhá sa napríklad pýta, kto dokáže, že išlo o ruské guľky. „A ukrajinský mier vyzerá ako?“ znie jeden z komentárov.

Našli sa aj takí, ktorých prítomnosť ukrajinskej sanitky v meste ruší. Buď to preto, lebo je v prítomnosti dominanty mesta – múzea SNP, alebo preto, lebo jednoducho „už majú dosť Ukrajiny“.

„Prečo je to v BB v parku pod pamätníkom?? Nepáči sa mi to „nenápadné“ vnucovanie ľuďom… myslím, že už sme tu dosť Ukrajinou postihnutí,“ píše jedna z komentujúcich.

Ľudia jej však odpovedali jasne – „Pamätník je proti vojne, rozstrieľaná sanitka je proti vojne. Nech sa páči.“

Medzi množstvom negatívnych komentárov sa však objavili aj také, ktoré pointu „vsunutia“ sanitky do Banskej Bystrice chápu a myšlienku podporujú.

„Ale no chudatenka! Všetkým vám vnucujú, že by ste museli hľadieť, čo sa deje pár sto km od vás… Hrozné. To je prisám vačku horšie, ako keby ste tam pár sto km na východ museli žiť!“ odkazuje jeden z komentárov ľuďom sťažujúcim sa na sanitku.

Iný komentujúci zasa hodnotí, že ide o dobrý nápad, ktorý by mal vidieť každý, ako dôkaz toho, čo spôsobuje Rusko svojou agresiou. „To je super nápad, takto sem doviezť sanitku, ktorá už bohužiaľ svojmu účelu slúžiť nemôže. Len nech takto pocestuje viac miest. A vy všetci, čo akokoľvek stojíte na strane Ruska, nevypisujte a nehovorte nezmysly, len si ju potichu a v kľude dobre pozrite.“