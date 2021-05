Takto vyzerá bezpečnostná miestnosť v Izraeli, ktorú má každý dom. Keď zaznie siréna, majú iba pár sekúnd na ukrytie

Konflikt medzi Izraelom a hnutím Hamas stále neutícha. Kým Izrael útočí na rôzne strategické ciele a podniká nálety, Hamas používa najmä rakety, ktorými sa snaží zasiahnuť rôzne, zvyčajne náhodné, ciele. Izraelčania preto opäť využívajú bezpečnostné izby – Merkhav Mugan.

Smerom na Izrael bolo od počiatkov súčasných konfliktov vypálených takmer 3 500 rakiet. Až 90 % z tých, ktoré mali dopadnúť na obývané či dôležité miesta, zlikvidoval izraelský protiraketový štít Železná kupola.

Rakety, ktoré však Železná kupola nezachytí, môžu pri dopade a výbuchu významne poškodiť budovy a usmrtiť ľudí v nich. Izraelčania však majú proti raketám jednu veľkú výhodu. Tou je Merkhav Mugan, alebo v doslovnom preklade chránený priestor.

Ide o zosilnenú miestnosť, ktorú je podľa izraelských zákonov povinné stavať v každom novom dome. Táto miestnosť má veľkú výhodu v prípadoch, aké teraz panujú v Izraeli. V prípade, že sa ozve siréna varujúca pred raketami, stačí sa presunúť do tejto miestnosti a riziko prečkať v nej.

Rozšírenie počas vojny v Perzskom zálive

Aj keď bezpečnostné miestnosti vychádzajú ešte zo zákona z 50. rokov, po tom, čo bol Izrael napadnutý raketami počas vojny v Perzskom zálive, stanovili sa nové pravidlá pre civilnú obranu. V roku 1992 boli vypracované technické špecifikácie chránených priestorov v rodinných domoch. Merkhav Mugan má vydržať výbuch a odolať šrapnelom z konvenčných zbraní a tiež má poskytnúť ochranu pred chemickými a biologickými zbraňami.

Druhy izieb

Vo všeobecnosti by mala mať táto bezpečnostná izba železobetónové stropy, steny a podlahu o hrúbke minimálne 20 až 30 centimetrov a vzduchotesné oceľové dvere a okná. Samozrejme, bezpečnostné izby sa môžu líšiť, závisí najmä od typu budov.

Ľudia, ktorí sa ocitnú v prípade raketového útoku na ulici, môžu využiť Miklat Tzibury, čo je verejný kryt, čiastočne osadený do podzemia. Bežne sa používa pre komunitné potreby a tieto priestory sú udržiavané miestnou správou. Nachádzajú sa bežne pri uliciach či rôznych miestach, kde sa stretáva viac ľudí.

V prípade budov bez poschodí sa využíva Miklat BeBayit Meshutaf. Ide o pristavaný kryt, ktorý slúži ako Merkhav Mugan. Ďalším typom je Merkhav Mugan Dirati, ktorý je inštalovaný v obytných bytoch či apartmánoch a ku každej obytnej jednotke prislúcha jedna takáto bezpečnostná izba.

V prípade väčších bytových domov sa používa Merkhav Mugan Komati, čo je jedna väčšia zabezpečená miestnosť pre všetkých obyvateľov bytového domu. Tento typ sa využíva aj v budovách s kanceláriami. Podobným je aj Merkhav Mugan Mosadi, čo je typ bezpečnostnej izby nachádzajúcej sa vo verejných budovách.

Ak budovy z nejakého dôvodu nemajú Merkhav Mugan, je odporúčané schovať sa na schodisku, ktoré by malo byť z liateho betónu.

Postavené dávno, význam majú dnes

Aj keď boli Merkhav Mugan naposledy využívané pred niekoľkými rokmi, obyvatelia sú za ne dnes veľmi vďační. Niektorí sa do nich v podstate presťahovali, ako píše Israel Today, keďže v istých oblastiach Izraela je to výhodnejšie, ako sa pri každej siréne presúvať. To sa dá hlavne vtedy, ak je Merkhav Mugan súčasťou súkromného domu či bytu.

Ani Merkhav Mugan však nie sú bez chýb. Správa z Time of Israel z roku 2012 hovorí o tom, že až 75 % Merkhav Mugan malo jednu či viac chýb a až 70 % z verejných Miklat Tzibury malo veľké nedostatky.

Problémom pri Merkhav Mugan, ktoré sú súčasťou apartmánov či domov, je, že obyvatelia miestnosť nemôžu úplne plnohodnotne využívať. Je to ako keby ste si kúpili 4-izbový byt, ale jedna miestnosť je Merkhav Mugan a má tak obmedzené použitie. V tejto miestnosti by nemali byť regály, tečúca voda, svietniky, či hocičo, čo by mohlo spadnúť. Avšak ľudia izbu využívajú bežne ako práčovňu, či detskú izbu alebo sklad.

Zachraňuje životy

Oficiálne údaje z udalostí z posledných dní zatiaľ neexistujú, no dá sa predpokladať, že Merkhav Mugan už zohral významnú ochrannú úlohu aj v práve prebiehajúcom konflikte. Je pravdou, že aj vďaka Železnej kupole na obývané oblasti dopadá oveľa menej rakiet, no riziko tu stále je. Spojením Železnej kupoly a Merkhav Mugan však obyvatelia Izraela získavajú veľkú výhodu a ochranu pred dopadajúcimi raketami Hamasu.

Efekt Merkhav Mugan sa dá názorne vidieť aj na nasledujúcom videu ešte z roku 2012. Raketa, ktorá dom prakticky zdemolovala, tak bezpečnostnú izbu nielen nepoškodila, no ani nezrútila knihy v poličke.