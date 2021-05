Google mapy zobrazujú satelitné snímky pásma Gazy aj Izraela rozmazane. Prečo je to tak?

Ak by ste sa na Izrael či na územie Gazy pozreli pomocou Google Maps, asi by ste si začali kontrolovať vaše internetové pripojenie. Bežne ostré satelitné zábery odrazu vyzerajú byť rozmazané a neostré a to aj napriek tomu, že ide o jedno z najhustejšie obývaných miest na svete. Prečo je tomu tak?

Stromy, autá dokonca aj budovy sa na Google Maps javia rozmazane a neostro. Nekvalitné satelitné snímky pritom spôsobujú problém mnohým zahraničným analytikom či novinárom, ktorí aspoň takto chcú prezrieť územie momentálne zmietané v konflikte, informuje portál IFL Science.

“Viem, že toto je jeden z najmenších problémov, ktoré sa v súčasnosti v Gaze dejú, ale je absurdné aby Google (ale aj Bing či Yandex) odmietali poskytovať iné ako rozmazané satelitné fotografie pre miesta, ktoré sú husto obývané a sú pravidelne zasahované izraelskými náletmi,” napísal na Twitter Aric Toler z webu investigatívnej žurnalistiky Bellingcat. Ďalej píše o tom, že najnovšie snímky aplikácie Google Earth pochádzajú z roku 2016 a vyzerajú ako záber na smetný kôš.

I know this is the least of the issues going on in Gaza now, but it’s absurd that Google (and Bing, and even Yandex) refuse to provide non-potato satellite imagery for some of the most densely populated places on earth, and are regularly hit by Israeli airstrikes. pic.twitter.com/c6DtcYXYvr

— Aric Toler (@AricToler) May 11, 2021