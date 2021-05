Čo je to Železná kupola a ako funguje? Raketový štít Izraela zneškodní 9 z 10 rakiet

Konflikt na blízkom východe medzi Izraelom a Palestínou sa zatiaľ nejaví, že by mal v najbližších dňoch utíchnuť. Celkovo si boje už vyžiadali najmenej 188 obetí v Gaze a 8 obetí v Izraeli. Militantné hnutie Hamas vypálilo už na Izrael minimálne 2 300 rakiet. Väčšina z týchto rakiet, ktoré smerovali na mestá, strategické miesta či obývané oblasti bola ale zničených protiraketovým štítom Železná kupola.

Už 10 rokov

Myšlienka vzniku protiraketového štítu vznikla v roku 2006 po krvavom konflikte s iným militantným hnutím – Hizballáhom, ktorý zastrešujú šiitsky radikáli v Libanone, informuje portál IFL Science.

Po niekoľkých rokoch vývoja bol systém predstavený a zaradený do obrany Izraela. Prvú raketu sa mu podarilo zneškodniť 7. apríla 2011 vypálenú z Gazy.

Za vývojom stojí spoločnosť Rafael Advanced Defenced Systems a tiež Israel Aerospace Industries. Systém stál 210 miliónov dolárov. Momentálne systém pozostáva z 10 batérií, v roku 2011 ich bolo menej a boli nasadené v okolí mesta Be’er Ševa a neskôr Aškelon.

Ako funguje?

Protiraketový systém Železná kupola je v podstate systém desiatich batérií rozmiestnených po Izraeli. Každá batéria má tri či štyri odpaľovacie zariadenia a v každom z nich sa nachádza 20 striel s doletom 65 kilometrov. Súčasťou batérie je sledovací radar na zachytávanie rakiet.

Systém je aktívny nepretržite a sleduje pomocou radarových systémov oblohu a prichádzajúce objekty. Keď radary zachytia raketu, počas niekoľkých sekúnd vypočítajú rýchlosť a trajektóriu dráhy. Ak strela smeruje do neobývanej oblasti, kde jej výbuch nespôsobí škody, systém ju prepustí. Ak však smeruje na mesto či na obývané alebo strategické oblasti, tak Železná kupola vystrelí strelu Tamir, ktorá raketu prenasleduje a vo vzduchu ju zasiahne. Výbuch rakety vo vzduchu zamedzí a minimalizuje škody, ktoré by inak vznikli.

Efektivita a kontroverznosť

Systém je mimoriadne efektívny. Podľa Izraela dokáže Železná kupola eliminovať viac ako 90 % rakiet, ale tiež mínometov a delostreleckých granátov. Je efektívny najmä voči strelám s doletom 7 až 70 kilometrov a dokáže pracovať počas 24 hodín a za akýchkoľvek poveternostných podmienok.

Problém môžu predstavovať rakety s ešte kratším doletom, kedy systém nemusí stihnúť zareagovať na raketu.

Obyvatelia Izraela sú, samozrejme, so systémom spokojní. Asi je každému jasné, že bez systému by boli mestá denne zasypávané stovkami rakiet a spôsobovali by veľké škody na majetku aj na životoch.

Kritika systému sa ozýva najmä v tom, že Izrael sa naň až príliš spolieha a nebuduje systém raketových bunkrov. Tiež práve kvôli nemu sa nevykonávajú pozemné operácie a tým sa vlastne celý konflikt predlžuje.

Ďalšou vecou sú financie. Kým jedna raketa, ktorú vystrelí Hamas a je často vyrábaná primitívne a podomácky, stojí možno niekoľko stoviek dolárov, tak jedna strela vystrelená zo Železnej kupoly môže stáť až 50-tisíc dolárov.

Izrael okrem Železnej kupoly disponuje aj systémami Šíp a Davidov prak. Tie sú určené pre rakety stredného a dlhého doletu. Dokážu tiež zneškodňovať drony či lietadlá.