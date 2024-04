Takto vás reštaurácia oberie napríklad o 5 eur a ani o tom neviete: Skontrolujte túto vec, inak budete pri platení v šoku

Nedávno sme vás upozornili na chytrý trik, ktorým nás reštaurácia „obrala“ o 20 eur. No okrem neho by ste si mali dopredu overiť ešte jednu vec, inak sa môže stať, že budete mať pri platení problém.

Ruku na srdce — nechávate v reštaurácii stále prepitné? Kým niektorí nepochybne áno, ďalší vôbec nie a potom sú tu ľudia, ktorí sa pri nechávaní tringeltov riadia svojou vlastnou skúsenosťou a nechajú ho iba v prípade, ak sú naozaj spokojní a je to zaslúžená odmena pre zamestnancov. Mali by ste však vedieť, že aj na tomto vás môžu nachytať.

Niektoré reštaurácie si prepitné určujú automaticky

Napríklad, aj na dovolenke v známych turistických destináciách sa môžete stretnúť s reštauráciami, kde sa prepitnému nevyhnete. Ako si overiť, či ste práve do takej vošli? Stačí si pozrieť jedálny lístok a overiť si, či sa v ňom nenachádza upozornenie, že reštaurácia si automaticky účtuje isté percento z účtu ako prepitné. Napríklad, 10 %.

To znamená, ako to bolo naposledy aj v našom prípade, že ak máte zaplatiť povedzme 50 eur, k účtu sa vám priráta ďalších 5 eur.

To, že si to nevšimnete, neznamená, že sa tomuto poplatku vyhnete a pri platení vás môže poriadne zaskočiť. Preto jedna dobrá rada od nás: predtým, ako si niečo objednáte, preštudujte si jedálny lístok a vyhnete sa takémuto prekvapeniu.

Nezabudnite si overiť aj samotnú sumu

A to nie je jediná vec, na ktorej by ste si pri tringeltoch mali dávať pozor. Jeden tiktoker upozornil na to, aby ste si pred platením prepočítali, koľko napríklad tých spomínaných 10 % z vášho účtu je. Pretože sa môže stať, že vám reštaurácia naúčtuje viac, ako by mala.

Situáciu ilustroval na konkrétnom bločku, kde stáli tri možnosti prepitného — 15 %, 18 % a 20 % zo sumy 20,05 dolára. Problém bol však v tom, že spomínaných 15 % malo predstavovať cez 5 dolárov, čo je podstatne viac. A 20 % by podľa neho malo byť 6,69 dolára. Pravda je však taká, že 20 % z tejto sumy sú 4 doláre.

Niektorí ľudia sa spomínanej reštaurácie zastali a vysvetlili, že výška tringeltu mohla byť vlastne vypočítaná zo sumy napríklad pred zlacnením alebo podobne.

Nech to bolo v tomto prípade už ako chce, nenechajte sa nachytať, pretože vám takáto skúsenosť môže pokaziť dovolenku a zostanú vám len oči pre plač.