Takto ste princa Williama ešte nikdy predtým nevideli. Internetom koluje jeho zábavné video, nebudete veriť, že je to on

Princa Williama zachytili na videu, ako sa presúva po hrade Windsor na elektrickej kolobežke. Video sa stalo virálne a hoci sa spočiatku špekulovalo, či je to naozaj on, podľa všetkého o tom niet pochýb.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ako informoval portál People, 42-ročný budúci kráľ sa presúval na elektrickej kolobežke v ležérnom oblečení, v modrom svetri, čiernych nohaviciach a v slnečných okuliaroch. Video sa stalo virálne a William sa takýmto spôsobom snaží efektívne a rýchlo presúvať bez toho, aby zaťažoval prírodu. Nie je to pritom prvý raz, čo sa princova jazda na kolobežke dostala na titulky.

Nie je to nič nezvyčajné

Už minulý rok bolo oznámené, že William investoval do elektrickej kolobežky, aby sa mohol efektívnejšie pohybovať po zámku Windsor. Takto môže urýchliť desaťminútovú cestu z Adelaide Cottage, kde žije s Kate Middleton a ich tromi deťmi, priamo do Windsorského zámku, aby navštívil svojho otca, kráľa Karola. Aj podľa zdrojov to dáva logiku, že sa presúva hlavne takto.

Princ William je okrem iného známy aj tým, že sa venuje ochrane životného prostredia a v roku 2020 spustil The Earthshot Prize na podporu inovatívnych riešení v boji proti klimatickým zmenám. O Williamovi je tiež známe, že má rád motorky, ale vymenil ich za túto ekologickejšiu alternatívu. Kate ešte v roku 2015 vyjadrila obavy z jeho záľuby.

„Vždy mám hrôzu z toho, keď niekam na tej motorke ide. Som vydesená. Dúfam, že v tom Georgovi zabránim,“ povedala pred rokmi. William sa však neskôr vyjadril, že teraz, keď má rodinu, jeho záľuba v motorkách musela ísť bokom.