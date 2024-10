Takto ste Mirku Partlovú ešte nevideli. Na nežnú Angie z Paneláka zabudnite, ukázala sa tak, ako ju ešte nepoznáte

Mnohí si ju pamätajú ako nežnú blondínku ešte z čias Paneláka. Jej fanúšikovia na sociálnych sieťach ju zas vnímajú ako hviezdu muzikálov a divadelných dosiek. Teraz sa obľúbená herečka predviedla v novom svetle.

Televízia STVR nedávno predstavila nový seriál s názvom Slasti, strasti!, ktorý diváci môžu sledovať každý štvrtok o 21:50 hod na Jednotke. Ide o cyklus malých televíznych príbehov zo života s tým, že každá epizóda ponúka dva samostatne rozpracované príbehy, ako informuje STVR. V jednom z nich si zahrala aj Mirka Partlová.

Zahrala si v novom seriáli

Ako informuje portál STVR, najväčšia výzva pre herca je, keď hrá pravý opak samého seba a presne to sa najnovšie podarilo Mirke Partlovej.

„Hrala som takú pipenku, slušne som to nazvala, ženu, ktorá už v živote nemusí nič robiť a zaoberá sa len sama sebou a veľmi rada. Tú postavu som si užívala, mohla som viac povoliť, mohla som byť jemne cez, objavil sa afekt,“ prezradila o svojej role v seriáli Slasti, strasti!.

„Myslím si, že režisér Karol Vosátko to poňal v správnom pohľade, že to nebolo príliš cez a tá postava je zaujímavá,“ pokračovala herečka vo vysvetľovaní. Dodala tiež, že ona aj režisér mali najprv o postave inú predstavu, no v konečnom dôsledku zhodnotila, že aj v skutočnom živote existujú takéto vyhrotené postavy. Povedala: „On to ešte trochu vyhrotil. Ale dá sa čerpať aj zo života okolo nás, lebo to možno znie hlúpo, ale existujú takí ľudia.“