Takto desivo by mohol vyzerať hráč závislý na videohrách o 20 rokov, ak nezmení svoje návyky

Pokiaľ aj vy hráte počítačové hry, no pritom to nepreháňate, doprajete si čas vonku, zdravo sa stravujete a cvičíte, nemusíte sa obávať. No sú medzi nami aj ľudia, ktorých hranie počítačových hier je dennou náplňou a celé to u nich prerástlo až do závislosti.

Na takomto človeku sa závislosť podpíše nielen psychicky, ale aj fyzicky. Spoločnosť OnlineCasino.ca preto vytvorila fiktívneho muža menom Michael, ktorý je vášnivým hráčom už 20 rokov. Jeho model ukazuje, ako veľmi sa hranie podpíše na jeho fyzických zmenách.

Zmenená lebka, pľuzgiere a poškodená chrbtica

Keďže každý deň dlhé desaťročia sa hrá, tak kvôli nesprávnemu držaniu tela, má poškodenú chrbticu. Pod očami má kruhy od neustáleho pozerania sa do obrazovky a nedostatku spánku.

Nechodí von, čiže jeho pokožka nemá dostatok vitamínu D a B12 a je bledá. V dôsledku toho sa mu tiež robí plešina. Pri hlave ešte ostaneme. Z dôvodu neustáleho nasadenia slúchadiel má chlpaté uši kvôli nedostatočnej cirkulácii vzduchu a hlavne zmenený tvar lebky keďže slúchadlá mu tlačia na hlavu.

Zo sedenia sa mu urobili kŕčové žily a opúchajú mu členky. Zo stresu má ekzém, kvôli nedostatku pohybu obezitu a na prstoch rúk pľuzgiere z neustáleho klikania.

Takto tomu predídete

Modelového Michaela zostavili na základe správ z celého sveta o fyzických dopadoch závislosti od hrania hier. Aj Svetová zdravotnícka organizácia uznala závislosť na počítačových hrách ako psychologickú poruchu a upozorňuje na jej negatívne dôsledky.

Stránka OnlineCasino.ca tiež ponúka jednoduché tipy, ktoré by mali hráči robiť. V prvom rade treba cvičiť, hrať v dobre osvetlenej izbe, zdravo sa stravovať, investovať do kvalitnej stoličky a správne sedieť a tiež sa dostatočne hydratovať vodou a vyvarovať sa sýteným nápojom.

Celú štúdiu si môžete pozrieť tu.