Takéto hodnotenie diváci Let’s Dance rozhodne nečakali. Kritika sa valí na jednu z porotkýň, tvrdia, že je to cez čiaru

Šieste kolo Let’s Dance je za nami. K Zuzane Mauréry a Matejovi Chrenovi, Adamovi Šedrovi a Jasmin Affašovej, Vilémovi Šírovi a Simone Leskovskej a Šimonovi Jakušovi a Patrícii Piešťanskej sa najnovšie pridali Juraj Kemka a Natália Glosíková, ktorí si tiež zo súťaže odnášajú titul porazených.

V hre tak ostáva už len šesť párov a pomaly ide do tuhého. V Let’s Dance pritom záleží na dvoch veciach – diváckej podpore a hodnotení poroty. V tom druhom prípade sa však opäť po nedeľnom vysielaní spustila vlna kritiky. Nebolo to tak dávno, čo ľudia vo veľkom kritizovali hodnotenie Zdeny Studenkovej a teraz zas nie sú spokojní s počtom bodov, ktoré udelila speváčka Dara Rolins.

Nechápu, odkiaľ vzala také vysoké číslo

Dara Rolins v tejto tanečnej šou predviedla svoje tanečné i spevácke schopnosti, keď vystúpila s titulnou skladbou k seriálu Sľub. Jej najväčšou rolou v daný večer však bolo hodnotenie výkonov súťažiacich, keďže zasadla do poroty ako hosťujúci porotca šiesteho kola. S jej hodnotením ale mnohí nesúhlasia a myslia si, že 9 bodov, ktoré udelila Petrovi Saganovi a jeho tanečnej partnerke Eliške, bolo cez čiaru.

O svoje názory sa diváci podelili v komentároch na sociálnej sieti.

„Tieto naše slovenské „divy“ a ich hodnotenie. Matyáš a Eva dostanú od Dariny o 2 body menej ako šmýkajúci sa Sagan po podlahe,“ smiala sa diváčka. „Akože 9? Haló, nech sa zobudí. Eva a Matyáš boli 100-krát lepší ako Sagan. Celé zle. Aj Ráchel bola lepšia než Sagan,“ pridala sa ďalšia.

V ďalšom komentári sa zas objavila výčitka: „Sagan 9, áno? Takže je taký dobrý ako napríklad Baran? A horší ako Burešová? Mali by ste si v tom urobiť trochu poriadok, lebo sa z toho stáva akurát tak „šaškáreň“. Veľmi sa snažíte toho Sagana pretlačit na úkor iných ako minulý týždeň?“

„No tak 9 za akože tanec? Koho nabudúce dáte do poroty? Veď je to už cez čiaru. Normálne som vytočená z celej mega hviezdy Rolincovej,“ odkázala zas iná diváčka. Padali pritom aj horšie prirovnania a našla sa aj diváčka, ktorá označila celú šou za frašku.

Napísala: „Nehnevajte sa, ale hodnotenie od Dary (9 pre Sagana) a zároveň 7 pre Matyáša mi hlava neberie. To už fakt nie je o tanci, ale čisto o šou. Úplne neprofesionálne hodnotenie, presne ako minule. A pritom ostatní tanečníci, ktorí makajú a posúvajú sa ďalej, sú týmto neférovým prístupom úplne zatlačení do úzadia. Držia si tam človeka, ktorý robí šou a zabáva len preto, že im dvíha sledovanosť. Keby nešlo o marketing, už by dávno vypadol. Smutné, že aj z tanca sa stala fraška.“