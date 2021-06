Tak toto im nevyšlo. New York Times publikoval článok o tom, že na Marse sa objavili vodné melóny

Denník The New York Times patrí medzi najznámejšie médiá na svete. Založený bol v roku 1851 a momentálne pod spoločnosť The New York Times Company spadá ďalších 15 novín. Hlavný denník spoločnosti však pred niekoľkými dňami spôsobil pomerne bizarný omyl.

Melóny na Marse

Ak ste mali šťastie a 8. júna ste prišli na web The New York Times, mohli ste tam vidieť článok, ktorý sa vymykal normálu, uvádza portál IFL Science. Ten hlásal správu o tom, že na Marse objavili “Polia vodných melónov”. Článok bol na webe iba pár minút a potom bol rýchlo stiahnutý. Našťastie, niekoľko ľudí dokázalo článok archivovať, takže každý si môže pozrieť túto správu.

Chyba pri testovaní

Článok nemal za cieľ šíriť hoaxy, ani to nebol prvoaprílový žart publikovaný o niekoľko mesiacov neskôr. The New York Times neskôr uverejnil ospravedlnenie, kde situáciu objasnil. Článok o marťanských melónoch nemal byť nikdy publikovaný a bol určený na testovanie. Malá aktualizácia na webe však spôsobila, že článok bol publikovaný.

Správa bola teda falošná a absurdná, keďže však nemala byť nikdy publikovaná, je to v podstate jedno. Mnohé weby (Interez nevynímajúc) majú rôzne testovacie články, ktoré využívajú programátori stránky na testovanie a zobrazovanie. Ich text je často nezmyselný a vymyslený, no má pôsobiť ako bežný článok, aby mohla byť stránka pred uvedením aktualizácie riadne otestovaná.

Majú takmer 2 000 článkov

Prečo sú často práve testovacie články s nezmyselným textom? Je to aj preto, aby sa náhodou nestalo, že editor si ho pomýli so skutočnou správou.

Samotný The New York Times má údajne až 1 800 článkov, ktoré sú predpripravané. V takomto množstve môže byť niekedy problém sa zorientovať. Mnohé z nich sú takzvané nekrológy, teda pripravené texty oznamujúce úmrtia známych ľudí, o ktorých sa predpokladá, že môžu v priebehu niekoľkých rokov zomrieť.

Je dosť pravdepodobné, že The New York Times si nabudúce bude dávať väčší pozor. Ak ale náhodou v budúcnosti uvidíte na ich webe informáciu o vodných melónoch na niektorej z planét slnečnej sústavy, skôr ako to, že by mimozemšťania začali pestovať túto sladkú pochúťku, bude pravda niekde úplne inde.